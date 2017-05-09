В ряде отраслей зафиксировано снижение эффективности деятельности госпредприятий

На протяжении последних трех лет в Беларуси наблюдается снижение эффективности работы предприятий с госкапиталом в ряде отраслей. Информация об этом прозвучала на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу, где рассматривали вопрос о доходности предприятий, акции которых принадлежат государству.

«Поступившие и имеющиеся данные показывают, что на протяжении последних трех лет идет снижение доходности по акциям сельхозпредприятий, предприятий строительной отрасли и транспорта. В то же время значительный рост по этому показателю показывают предприятия Госкомвоенпрома», — говорится в сообщении Госкомимущества.

По данным комитета, в ближайшее время планируется рассмотрение вопроса об эффективности управления предприятиями с госкапиталом. «В результате будет дана оценка работе органов, осуществляющих владельческий надзор, (министерств, комитетов, концернов), представителей государства. Также будет рассмотрен вопрос влияния неиспользуемого, неэффективно используемого имущества хозяйственных обществ на совокупную акционерную доходность, предложены меры, направленные на повышение уровня данного показателя», — сообщает Госкомимущества.

Следует отметить, что вопрос повышения эффективности работы госсектора Беларуси является центральной темой переговоров между властями и представителями международных финансовых организаций, у которых правительство просит новые кредиты.

Эксперты Международного валютного фонда рекомендуют белорусским властям в целях повышения эффективности госсектора передать госпредприятия от министерств и концернов под управление единой структуре.

«Пока все это на уровне предложений, на уровне дискуссий. Однако если будет создаваться холдинг, он станет рыночным образом управлять госпредприятиями, то международные финансовые организации готовы помочь Беларуси в этом направлении и привлечь специалистов, которые знают, как эта система управления госпредприятиями работает в мире», — сообщил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

Между тем Александр Лукашенко заявил 21 апреля во время ежегодного выступления с посланием народу и парламенту, что Беларусь пока не готова принять рекомендации МВФ, касающиеся реформирования госсектора. «Нет, это мы не сможем сегодня сделать. Не потому, что это неправильно. Потому, что нам пока это не подходит. Нам надо разобраться сначала с этими предприятиями», — подчеркнул Лукашенко.