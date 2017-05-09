10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Туркменистан намерены нарастить товарооборот до $500 млн, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о наращивании взаимного товарооборота с Туркменистаном, вице-премьер отметил, что поставлена задача выйти на $500 млн. "Это задача достаточно сложная, но мы будем стремиться достигать подобного уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Анатолий Калинин. Он напомнил, что в 2016 году внешнеторговый оборот товарами между Беларусью и Туркменистаном превысил $120 млн, а вместе с услугами составил почти $300 млн.

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