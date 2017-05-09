Транспортное и логистическое сотрудничество в ЦЕИ обсудят на конференции в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортное и логистическое сотрудничество в регионе Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) обсудят на министерской конференции "Наводя мосты между Европой и Азией" в Минске 8 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на официальном сайте Министерства транспорта и коммуникаций.

Целью конференции является предоставление платформы для презентаций проектов в сфере транспорта и логистики, обсуждения применяемых технологий, практик и результатов, вынесения рекомендаций по их исполнению и применению, а также создание площадки для обсуждения планов и дальнейшего возможного сотрудничества.

Тематические панели данного мероприятия будут сфокусированы на модернизации транспортной и логистической инфраструктуры в увязке со стратегиями ЕС по развитию трансъевропейских транспортных коридоров с привлечением ресурсов международных финансовых институтов; на упрощении торговли через гармонизацию таможенных процедур, правил происхождения и оценки стоимости товаров, мер тарифного и нетарифного регулирования, промышленных, санитарных и фитосанитарных стандартов (в том числе в контексте выстраивания взаимодействия между ЕС и ЕАЭС).

Кроме того, будет обсуждаться продвижение концепции так называемых цифровых транспортных коридоров через развитие систем бездокументарной торговли, взаимное признание электронных товаросопроводительных документов, электронных торговых площадок для малого и среднего бизнеса, трансграничных цифровых услуг (в том числе с учетом белорусской инициативы по гармонизации цифровых рынков стран - членов ЕС и стран - участниц "Восточного партнерства").

Министерская конференция пройдет под эгидой председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе.-0-