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Белорусским дорожникам предложили принять участие в строительстве автодороги в Туркменистане
10.05.2017 13:25 — Новости Экономики | БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским дорожникам предложили принять участие в строительстве автодороги в Туркменистане. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня мы договорились о развитии нашего сотрудничества в области автомобильного и железнодорожного сообщения. Есть предложение с их стороны принять участие в строительстве автомобильной дороги в Туркменистане", - сказал вице-премьер, уточнив, что сегодня туркменская делегация намерена посетить вторую кольцевую автодорогу вокруг Минска.
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Есть предложение с их стороны принять участие в строительстве автомобильной дороги в Туркменистане", - сказал вице-премьер, уточнив, что сегодня туркменская...
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