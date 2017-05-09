10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским дорожникам предложили принять участие в строительстве автодороги в Туркменистане. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы договорились о развитии нашего сотрудничества в области автомобильного и железнодорожного сообщения. Есть предложение с их стороны принять участие в строительстве автомобильной дороги в Туркменистане", - сказал вице-премьер, уточнив, что сегодня туркменская делегация намерена посетить вторую кольцевую автодорогу вокруг Минска.

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