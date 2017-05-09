Во время заседания

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским дорожникам предложили принять участие в строительстве автодороги в Туркменистане. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы договорились о развитии нашего сотрудничества в области автомобильного и железнодорожного сообщения. Есть предложение с их стороны принять участие в строительстве автомобильной дороги в Туркменистане", - сказал вице-премьер. Он уточнил, что сегодня туркменская делегация намерена посетить вторую кольцевую автодорогу вокруг Минска.

Анатолий Калинин рассказал, что белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок в Туркменистан железнодорожных вагонов (в прошлом году их было экспортировано в эту страну 380 единиц). Этот вопрос также обсуждался на межправкомиссии. "Среди других совместных проектов в сфере промпроизводства - поставка лифтов. Большая программа по замене лифтового хозяйства в этом году намечена в Туркменистане, и мы должны поставить туда более 700 лифтов", - пояснил он.

Вице-премьер подчеркнул, что отношения Беларуси и Туркменистана развиваются динамично, за время сотрудничества подписано около 90 соглашений в различных сферах. В 2016 году внешнеторговый оборот товарами между двумя странами превысил $120 млн, а вместе с услугами составил почти $300 млн.

Восьмое заседание межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству проходит в Минске 10-12 мая. Участники туркменской делегации во время визита посетят такие белорусские предприятия, как ЗАО "Штадлер Минск", ГП "Минсктранс", РУП "Национальный центр электронных услуг", ГО "Белорусская железная дорога".-0-