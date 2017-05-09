Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%, говорится в майском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

Ранее ЕБРР прогнозировал рост ВВП в Беларуси в 2017 году на 1%.



Как отмечается в майском обзоре, в первом квартале 2017 года ВВП вырос на 0,3% в годовом исчислении. Умеренность роста заработной платы и в целом жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика привели к снижению инфляции до 11,8% в 2016 году и далее — до 6,4% в годовом исчислении в марте 2017-го. Это является самым низким уровнем с марта 2010 года.



С начала 2017 года Национальный банк снижал ставку рефинансирования четыре раза, с 18% в январе до 14% в апреле. Дефицит текущего счета сократился с 6,6% ВВП в 2014 году до 3,6% ВВП в 2016 году.



Вместе с тем, как отмечает ЕБРР, международные резервные активы Нацбанка Беларуси остаются на низком уровне и покрывают примерно два месяца импорта.



Банковский сектор продолжает сталкиваться с проблемами. По состоянию на 1 марта 2017 года на долю проблемных кредитов приходилось 13,3%. "В свете этих проблем мы прогнозируем, что экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году", — говорится в обзоре региональной экономики.



Напомним, в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ также прогнозирует сохранение рецессии в Беларуси. По оценкам фонда, белорусский ВВП в 2017 году сократится на 0,8%. Стоит отметить, что схожего прогноза в отношении продолжения рецессии в Беларуси придерживается и Всемирный банк, который полагает, что ВВП Беларуси в 2017 году может снизиться на 1%.



ВВП Беларуси в январе—марте 2017 года впервые за последние два года вырос на 0,3%. Официальный прогноз белорусских властей на текущий год предусматривает экономический рост на 1,7%.



В январе и феврале 2017 года валовой внутренний продукт Беларуси находился в отрицательной области. Белорусское правительство объясняло ситуацию существенным сокращением поставок российской нефти.



В 2016 году валовой внутренний продукт сократился на 2,6% по сравнению с 2015 годом. Минувший год стал вторым подряд в истории независимой Беларуси, когда в стране наблюдалась рецессия. В 2015 году валовой внутренний продукт сократился на 3,8%.