Почему инфляция тормозит быстрее прогноза, но ожидания роста цен остаются высокими

Начало нынешнего года характеризовалось ускоренным замедлением инфляционных процессов, о чем свидетельствует динамика всех ценовых индикаторов. За квартал прирост потребительских цен в годовом выражении снизился с 10,6 до 6,4%, базовая инфляция уменьшилась с 10 до 6,7%. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина, опубликованном в очередном номере «Банковского вестника» .



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При этом наиболее выраженные инфляционные процессы по-прежнему наблюдаются в сфере услуг (с учетом повышения административно регулируемых цен и тарифов), а также в сегменте продовольственных товаров. Соответствующие индексы сложились в марте на уровне 7,7 и 7,5%. Цены на непродовольственные товары за последние 12 месяцев выросли на 4%.

«Следует отметить, что наблюдаемый процесс снижения интенсивности роста цен является однородным, то есть характерен для всей потребительской корзины, используемой для расчета показателя инфляции», — отмечает специалист. Например, еще год назад удельный вес товаров и услуг, цены на которые за год выросли более чем на 10%, составлял в потребительской корзине почти 60%, а удельный вес товаров и услуг, цены на которые за год снизились или не изменились, — лишь 6%. В марте 2017 г. указанные доли практически сравнялись — 20 и 16% соответственно.

Высокие темпы замедления инфляции в начале года Мурин объясняет прежде всего более благоприятной ситуацией на внутреннем валютном рынке, «которая фактически стала дополнительным драйвером для позитивных изменений в динамике денежного предложения и в сфере ожиданий экономических субъектов».

Анализируя темпы роста денежной массы, главного ориентира регулятора, эксперт обращает внимание на рост рублевой составляющей в структуре широкой денежной массы. За год она увеличилась на 8 процентных пунктов и в марте составила 32,7%. «Произошедшая трансформация валютных депозитов в рублевые вклады (причем она характерна как для физических, так и юридических лиц) повлекла за собой достаточно быстрое увеличение рублевой денежной массы — ее годовой прирост составил в марте 27,7%», — отмечает начальник управления. При этом он уверен, что такой темп роста количества белорусских рублей в экономике не несет значимых рисков для ускорения инфляции, так как является следствием принятых мер в рамках дедолларизации, отражает изменение валютной структуры денежного предложения, а не его объема и сформирован за счет купленной Нацбанком на рынке валюты.

Нацбанк обращает внимание на то, что, несмотря на снижение доли респондентов, ожидающих роста цен, она по-прежнему остается высокой (для трехмесячного горизонта — на уровне 79%, для годового периода — 87%). «С учетом этого можно ожидать, что в ближайшие месяцы интенсивность замедления инфляции уменьшится», — констатирует Мурин.

В итоге, резюмирует эксперт, Нацбанк в первом квартале смог «сохранить направленность процентной политики на снижение процентных ставок в экономике». В частности, регулятор 4 раза принимал решение о снижении ставки рефинансирования и ставок по своим инструментам. С 19 апреля ставка рефинансирования установлена на уровне 14% годовых, ставки по постоянно доступным операциям поддержки и изъятия ликвидности — 17% и 9% соответственно.

Тем самым уже в настоящее время достигнута нижняя граница прогнозного диапазона, предусматривавшегося при подготовке Основных направлений денежно-кредитной политики на 2017 год, отмечает Мурин. «В случае закрепления тренда на замедление инфляции снижение процентных ставок в текущем году может быть продолжено, но уже не так быстро, — констатирует он. — Многое будет зависеть от уменьшения девальвационных и инфляционных рисков, а также дальнейшего развития ситуации в экономике в целом».