После критики Лукашенко на модернизацию почти банкрота хотят направить 63 млн долларов

Правительство видит целесообразность реализации проекта, направленного на модернизацию Оршанского инструментального завода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совмина.





Компанией разработан проект «Модернизация ОАО „Оршанский инструментальный завод“ с внедрением новых технологических процессов производства металлорежущего и вспомогательного инструмента». Бизнес-план сейчас проходит согласование в Минпроме. Предусматривается строительство нового производственного корпуса и закупка оборудования общей стоимостью около 36 млн долларов. Все затраты на реализацию проекта составят 62,57 млн долларов.

«Сейчас рассматривается вопрос, каким образом правильно структурировать предложенный предприятием инновационный проект. Модернизация завода имеет свои риски, поскольку не хотелось бы повторять ситуацию с деревообработкой. С другой стороны, есть коллектив. Это самое большое достояние — кадры, их желание, навыки и опыт. Поэтому будем рассматривать проект на ближайшем заседании правительства. И с учетом опыта модернизации, который мы уже имеем, финансовых возможностей, выработаем оптимальный вариант», — сказал премьер-министр Андрей Кобяков.

Он видит и экономические перспективы завода. По его словам, есть «большой российский рынок, а также внутренний». «Порядка 30 млн долларов — это объем ежегодного импорта режущего инструмента в Беларусь, аналогичного тому, что производит оршанский завод. Но уровень оборудования и энергозатрат делает его продукцию устаревшей и неконкурентоспособной», — отметил Кобяков.

Составленный бизнес-план включает освоение и выпуск 400 видов новых конструкций инструмента на уровне европейских аналогов с высокой конкурентоспособностью на рынках Беларуси, стран СНГ и других. Потому реализация проекта — это путь к снижению импорта белорусскими потребителями и увеличению экспорта высокотехнологичного инструмента. «Таким образом, завод, что немаловажно, будет обеспечивать и занятость, создавать рабочие места на более высоком технологическом уровне», — добавил Кобяков.

Сегодня Оршанский инструментальный завод удерживается от банкротства за счет экспорта в Россию, поскольку реализация продукции на внутреннем рынке не приносит оборотных средств. Счета компании арестованы из-за просроченной кредиторской задолженности. Этот вопрос предприятие пытается решить с 2015 года параллельно с разработкой бизнес-плана модернизации и рассчитывает на благоприятное решение и поддержку на самом высоком уровне, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Во время недавнего послания парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко предложил оказать поддержку оршанскому заводу. «Почему работает плохо предприятие? Мы просто им никогда не занимались, оно же не в Минске находится, — сказал Лукашенко. — Оно там далеко, на окраине, там, можно подумать, не наши люди живут. Некоторые предлагают объявить его банкротом и завтра закрыть. Реформаторы советуют переучить людей. Это высококлассные специалисты, которые делают тот товар, который нужен нашему народу. Мы их хотим переучить шить портянки. Какой выход? Надо модернизировать предприятие. Там есть люди и есть помещения. Надо купить новое оборудование, новые станки, и выйдет недорого, если не будут брать откаты и взятки. И люди товар произведут. А то получится, мы людей переучим шить портянки, а то, что нужно нашему машиностроению, будем завозить из-за границы».