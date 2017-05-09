Михаил Русый. Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ростовская область планируют нарастить товарооборот до $500 млн, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый сегодня на девятом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ростовской области России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны поставить перед собой эту задачу - полмиллиарда долларов", - подчеркнул Михаил Русый. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Беларуси и Ростовской области составил около $340 млн и по сравнению с 2015 годом увеличился на 20%.

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