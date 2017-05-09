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Беларусь и Ростовская область планируют нарастить товарооборот до $500 млн

10.05.2017 15:48 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Ростовская область планируют нарастить товарооборот до 0 млн
Михаил Русый. Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ростовская область России планируют нарастить товарооборот до $500 млн, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый сегодня на девятом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ростовской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны поставить перед собой эту задачу - полмиллиарда долларов", - подчеркнул Михаил Русый. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Беларуси и Ростовской области составил около $340 млн и по сравнению с 2015 годом увеличился на 20%. При этом экспорт составил $201,2 млн (увеличился на 20,5%), импорт - $138,2 млн (рост на 17,1%).

Вице-премьер отметил, что Ростовская область для Беларуси является одним из важнейших перспективных торгово-экономических партнеров. По его словам, на заседании рабочей группы необходимо разработать дорожную карту по развитию сотрудничества на 2017-2019 годы. "Мы заинтересованы в наращивании товарооборота, продвижения деловых инициатив. Мы должны создавать совместные продукты, создавать высокоэффективные рабочие места, давать возможность людям зарабатывать", - заявил он.

Перспективы для активизации сотрудничества у Беларуси и Ростовской области есть в таких областях, как АПК, машиностроение, строительная отрасль. "Мы готовы поучаствовать в ваших социальных программах по строительству школ, детских садов. Мы активно поддерживаем это направление", - сказал Михаил Русый.

Очередное заседание рабочей группы пройдет во второй половине 2018 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер отметил, что Ростовская область для Беларуси является одним из важнейших перспективных торгово-экономических партнеров.

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