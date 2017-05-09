10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение светодиодных технологий планируется расширять в Беларуси, сообщил сегодня заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Владимир Комашко во время пресс-конференции, посвященной старту республиканского конкурса на соискание премии "Лидер энергоэффективности - 2017", передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется расширять применение светодиодных технологий. Они все больше используются в жилом секторе. Появились светильники такого рода и для освещения участков дорог, магистралей. Светодиодные технологии будут активно развиваться и в дальнейшем", - сказал Владимир Комашко.

Он также сообщил, что в конце 2016 года - начале 2017-го состоялось два заседания Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН, на которых рассматривался вопрос о классификации энергетических ресурсов. "Существует рамочный классификатор энергетических ресурсов. Предполагается, что торф будет включен туда как отдельный вид топлива. Это дает Беларуси новые возможности, так как мы давно и активно работаем с торфом в энергетической сфере. Предполагается, что такое изменение будет внесено с 2018 года", - добавил замдиректора департамента.

По его словам, будет активно развиваться использование древесной биомассы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Также большое внимание будет уделяться реализации поквартирного учета тепловой энергии в новых жилых домах. "Мы будем искать подходы для реализации поквартирного учета и в существующем жилом секторе", - отметил Владимир Комашко.

Республиканский конкурс на соискание премии за достижения в области энергоэффективности "Лидер энергоэффективности" проводится уже в третий раз. Победители определяются в четырех номинациях: "Энергоэффективный продукт года", "Энергоэффективная технология года", "Энергоэффективное здание года", "Технологии и проекты на основе возобновляемых источников энергии". В оргкомитет конкурса входят Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, Институт энергетики НАН Беларуси, РУП "БЕЛТЭИ" и Центр поддержки предпринимательства ЧУП "Деловые медиа".-0-