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Беларусь в январе-марте увеличила экспорт товаров и услуг на 20,7%

10.05.2017 16:16 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь в январе-марте увеличила экспорт товаров и услуг на 20,7%

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-марте 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 20,7% до $7,652 млрд по сравнению с январем-мартом 2016-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $15,113 млрд, что на 18,6% больше, чем за январь прошлого года. В том числе экспорт составил $7,652 млрд (рост на 20,7%), импорт - $7,461 млрд (рост на 16,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $191,8 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 21,6% до $12,689 млрд. Экспорт товаров увеличился на 23,5% до $6,065 млрд, импорт - на 19,8% до $6,624 млрд. Сальдо сложилось отрицательным на уровне $558,6 млн.

Внешнеторговый оборот услуг за январь-март отмечен на уровне $2,424 млн (105% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил $1,587 млрд (111,2%), импорт - $836,8 млн (95%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-марте сложилось положительным на уровне $750,4 млн (темп роста - 137,3%).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $15,113 млрд, что на 18,6% больше, чем за январь прошлого года. В том числе экспорт составил $7,652 млрд (рост на 20,7%),...

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