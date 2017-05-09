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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 10 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

По информации Национального банка, белорусский рубль укрепился на 0,20%.

Доллар подорожал на Br0,0031 до Br1,8855 (6 мая - Br1,8824 за $1).

Евро снизился на Br0,0208 и составляет Br2,052 (6 мая - Br2,0728 за 1 евро).

Курс российского рубля уменьшился на Br0,0013 до Br3,2468 за 100 российских рублей (6 мая - Br3,2481 за 100 российских рублей).-0-

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