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Минимум оптимизма. Белорусы теряют доходы, проедают запасы и начинают влезать в долги
10.05.2017 16:17 — Новости Экономики | Tut.by
Политика Нацбанка, направленная на формирование устойчивой ресурсной базы банков, дает результаты, в структуре рублевых вкладов населения доля безотзывных депозитов постепенно растет, достигнув в марте 2017 года 35%. В связи с этим важно добиться закрепления данных тенденций, что не удастся сделать без устойчивого замедления инфляции и обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, отмечено в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина, опубликованном в
Тающие запасы валюты и депозиты
Невысокие темпы роста вкладов физических лиц в банках по-прежнему позволяют говорить о направлении полученных от продажи валюты рублей (а население за первый квартал на чистой основе
Также наблюдается постепенное восстановление доходов населения, пишет эксперт. За два месяца реальная зарплата выросла на 0,5%, темпы падения реальных доходов уменьшились до 3,2%. В совокупности данные факторы положительно сказываются на потребительской активности, считает начальник управления. Если за январь текущего года розничный товарооборот снизился в сопоставимых ценах на 4,6%, то за 3 месяца — только на 1,4%. «Как следствие,
Эксперт также анализирует рублевый сегмент депозитного рынка. Срочные рублевые депозиты населения за квартал выросли на 6,5%. «При этом с каждым месяцем наблюдалось постепенное замедление их прироста, а без учета начисленных процентов в марте произошло даже снижение остатка депозитов», — признает эксперт. Эти процессы можно объяснить уменьшением процентных ставок на депозитном рынке: средние ставки по новым срочным рублевым депозитам физлиц в марте составили 10,9%, снизившись по сравнению с декабрем 2016 г. на 3,4 процентного пункта. Но Мурин призывает учитывать и другие факторы, в частности, завершение сроков безотзывных договоров сроком на 1 год, заключенных в марте прошлого года перед введением подоходного налога на проценты по вкладам согласно декрету № 7.
«Кроме того, часть банков, ранее предлагавших своим клиентам более привлекательные условия, чем в среднем по рынку, в марте 2017 года пересмотрели свою политику. В результате ускоренного снижения процентных ставок до сопоставимого с другими банками уровня они столкнулись с оттоком вкладов. Собственно, на несколько этих банков и пришлась основная сумма снижения вкладов физических лиц в целом по банковскому сектору», — обращает внимание эксперт.
По его оценке, о сохранении привлекательности рублевых вкладов свидетельствует то, что объем вновь привлеченных срочных депозитов в первом квартале сложился на максимальном уровне за последние пять кварталов.
Мурин также обращает внимание на то, что, учитывая существенную разницу в доходности, многие вкладчики выбирают безотзывные вклады. Средняя процентная ставка по вновь привлеченным депозитам такого типа в марте 2017 года сложилась на уровне 12,8%. Из них 63% вкладов являются краткосрочными со средней доходностью 11,4%, 37% — долгосрочными с доходностью 15,2%.
Деньги есть, кредитовать некого
Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных кредитов) в марте 2017 г. уменьшилась по сравнению с декабрем 2016 г. на 3,6 процентного пункта до 16,9%. «Фактически это уровень 2005 г., несмотря на менее благоприятные внешние условия функционирования экономики. Вместе с тем объемы кредитования экономики остаются сдержанными», — признает регулятор. Требования банков и Банка развития к экономике за первый квартал уменьшились на 3,1%, причем существенное влияние на этот показатель оказало «списание в январе 2017 г. Банком развития безнадежной задолженности на внебалансовые счета, а также переоценка валютной составляющей вследствие укрепления белорусского рубля». Без учета этого требования банков и Банка развития к другим секторам экономики выросли за январь — март на 1,3%. При этом наблюдался опережающий рост рублевого кредитного портфеля по сравнению с валютным — 0,8 и 0,2% соответственно.
Прирост рублевого кредитного портфеля банков (без Банка развития) по физическим и юридическим лицам оказался сопоставимым — 1,7% и 1,5%. «На фоне снижения процентных ставок и структурного избытка рублевой ликвидности банков основным фактором, определяющим динамику кредитования реального сектора экономики, является низкий платежеспособный спрос, сложившийся прежде всего в силу неустойчивого финансового положения и закредитованности многих предприятий», — констатирует Дмитрий Мурин.
В январе 2017 г. коэффициент закредитованности составил 315%, а доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий — 61%. Доля предприятий, имеющих плохое экономическое положение, остается на уровне более 30%, испытывающих недостаток оборотных средств — более 60%. «Следует отметить, что именно объем закредитованности, а не стоимость обслуживания кредитов оказывает основное давление на финансовое состояние предприятий», — отмечает специалист.
При этом у многих банков регулятор наблюдает рост требований к экономике, преимущественно в рублях, «у некоторых из них увеличение за три месяца характеризуется двузначными числами». «Это подтверждает, что даже в складывающихся непростых условиях функционирования экономики находятся и платежеспособные клиенты, и окупаемые инвестиционные проекты», — резюмирует Мурин.
Он также подчеркивает, что со снижением процентных ставок торопиться не следует. «Поспешные решения, как правило, приводят не к ожидаемому, а к противоположному результату. В частности, Национальный банк уже неоднократно показывал последствия быстрого снижения процентных ставок на примере долговой нагрузки на предприятия. Вместо ожидаемого уменьшения с высокой вероятностью можно получить ее рост в силу ускорения девальвационных и инфляционных процессов. Негативные последствия от роста цен, безусловно, затрагивают и население. Это и снижение реальных доходов, и риски обесценения сбережений — вопросы, которые сегодня в наибольшей степени волнуют наших граждан», — обращает внимание начальник управления, заверяя, что Нацбанк «намерен обеспечить проведение взвешенной антиинфляционной политики», направленной на поддержание реальных процентных ставок на положительном уровне и поступательное снижение их номинальной величины.
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Невысокие темпы роста вкладов физических лиц в банках по-прежнему позволяют говорить о направлении полученных от продажи валюты рублей (а население за первый...
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