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«Белавиа» предлагает выбрать новую форму для пилотов и бортпроводников

10.05.2017 16:37 — Новости Экономики | БДГ  
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В марте белорусская авиакомпания объявила о начале конкурса на разработку формы для своих сотрудников. В конкурсе пригласили принять участие всех желающих.

Акция проводится совместно с порталом TUT.BY. Сообщалось, что конкурс будет проводиться до 15 августа, а творческие работы принимались до 14 апреля. После этого жюри отобрало несколько работ и выставило их на общественное обсуждение на портале. Таким образом, сейчас за новую форму для белорусского авиаперевозчика могут проголосовать все желающие.

«С сегодняшнего дня, 10 мая, вы можете отдать голос за любую из 15-ти представленных работ. Голосование продлится до 22 мая. По его итогам, будет отобрано 5 творческих работ, которые и пройдут в финальный отбор конкурса. Пользователь может голосовать только один раз. Всего на конкурс было прислано 28 работ, а в следующий этап для голосования были отобраны лишь 15», - сообщается на странице компании в социальной сети.

Голосовать на портале могут только авторизованные пользователи, при этом отдать голос можно сразу за несколько эскизов.

Как сообщается на портале, по итогам голосования отберут 5 работ, которые выйдут в финал. Позднее лучший дизайн одежды определит профессиональное жюри, а имя победителя назовут на презентации новой формы.

Напомним, что в августе прошлого года национальная авиакомпания «Белавиа» провела ребрендинг, в компании тогда сообщили, что вместе со старым логотипом «Белавиа» отказалась от советского имиджа.

 
 
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В марте белорусская авиакомпания объявила о начале конкурса на разработку формы для своих сотрудников. В конкурсе пригласили принять участие всех желающих.

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