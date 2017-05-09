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«Белавиа» предлагает выбрать новую форму для пилотов и бортпроводников
10.05.2017 16:37 — Новости Экономики | БДГ
В марте белорусская авиакомпания объявила о начале конкурса на разработку формы для своих сотрудников. В конкурсе пригласили принять участие всех желающих.
Акция проводится совместно с порталом
«С сегодняшнего дня, 10 мая, вы можете отдать голос за любую из 15-ти представленных работ. Голосование продлится до 22 мая. По его итогам, будет отобрано 5 творческих работ, которые и пройдут в финальный отбор конкурса. Пользователь может голосовать только один раз. Всего на конкурс было прислано 28 работ, а в следующий этап для голосования были отобраны лишь 15», -
Голосовать на портале могут только авторизованные пользователи, при этом отдать голос можно сразу за несколько эскизов.
Как сообщается на портале, по итогам голосования отберут 5 работ, которые выйдут в финал. Позднее лучший дизайн одежды определит профессиональное жюри, а имя победителя назовут на презентации новой формы.
Напомним, что в августе прошлого года национальная авиакомпания «Белавиа» провела ребрендинг, в компании тогда
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В марте белорусская авиакомпания объявила о начале конкурса на разработку формы для своих сотрудников. В конкурсе пригласили принять участие всех желающих.
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