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Грузовой поезд отправился из Китая в Беларусь

10.05.2017 16:48 — Новости Экономики | БелТА  
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10 мая, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. Грузовой состав отправился в среду из порта Паньцзинь провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) в Беларусь.

Поезд с 45 контейнерами пересечет границу через КПП Эрэн-Хото, проедет по территории Монголии, России и прибудет в Минск.

Как сообщил сотрудник порта Паньцзинь, грузовой поезд нагружен тканями, рюкзаками, обувью, носками, рыболовными снастями, арматурой и т.д. Рейс из Ляонина в Европу будет осуществляться раз в неделю, время в пути составит 16 дней.

Ожидается, что открытие маршрута будет содействовать развитию торговли.

Грузовые составы отправляются в Европу из более чем 20 китайских городов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщил сотрудник порта Паньцзинь, грузовой поезд нагружен тканями, рюкзаками, обувью, носками, рыболовными снастями, арматурой и т.д.

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