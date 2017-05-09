Грузовой поезд отправился из Китая в Беларусь

10 мая, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. Грузовой состав отправился в среду из порта Паньцзинь провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) в Беларусь.

Поезд с 45 контейнерами пересечет границу через КПП Эрэн-Хото, проедет по территории Монголии, России и прибудет в Минск.

Как сообщил сотрудник порта Паньцзинь, грузовой поезд нагружен тканями, рюкзаками, обувью, носками, рыболовными снастями, арматурой и т.д. Рейс из Ляонина в Европу будет осуществляться раз в неделю, время в пути составит 16 дней.

Ожидается, что открытие маршрута будет содействовать развитию торговли.

Грузовые составы отправляются в Европу из более чем 20 китайских городов.-0-