В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нуждающихся в жилье могут заселять в контейнеры Всего в 120 тысяч российских рублей, это примерно две тысячи евро, обойдется возведение полноценного всесезонного жилого дома для небольшой семьи, если в качестве...

Всего в 120 тысяч российских рублей, это примерно две тысячи евро, обойдется возведение полноценного всесезонного жилого дома для небольшой семьи, если в качестве строительного материала использовать грузовые контейнеры. Подобных проектов на сегодняшний день в мире реализовано немало, и с течением времени они становятся все популярнее. Помимо такого неоспоримого достоинства, как сочетание надежности с низкой стоимостью строительства, контейнерные дома обладают еще одним преимуществом. Их можно строить на воде. Это решает острую проблему нехватки площадей под застройку, особенно в городах на берегу водоемов и рек. При этом дом из контейнеров вовсе не является времянкой и при грамотном проектировании может иметь полноценную систему жизнеобеспечения, включая отопление. Для плавучих построек решение напрашивается само собой. Это геотермальный тепловой насос, получающий тепло для обогрева прямо из водоема, на котором расположена плавучая платформа с домом.Такой агрегат способен давать до 5 киловатт тепла на каждый затраченный киловатт электроэнергии. В результате по стоимости отопление получается примерно вчетверо дешевле, чем в городской квартире, и не нужно подводить никаких коммуникаций, кроме электричества. При этом тепловой насос будет работать даже зимой, поскольку на глубине, где укладывается теплосъемный коллектор, вода не промерзает, а теплосъем возможен даже при отрицательных температурах, объясняет Нина Горшкова, руководитель направления Тепловые насосы компании Danfoss.Не так давно один из подобных проектов был реализован в Копенгагене, где по проекту известного датского архитектора Бьярке Ингельса прямо на воде залива Эресунн из шести морских контейнеров была построена студенческая коммуна UrbanRigger. Постройка расположена на плавучей платформе, имеет два этажа и включает 12 квартир с террасами на крышах и зеленым двориком.Обогрев коммуны и приготовление горячей воды обеспечивают тепловые насосы Danfoss класса энергоэффективности A+++. Чтобы тепло расходовалось с максимальной эффективностью, отопление было реализовано в виде водяных теплых полов, а вентиляция оборудована системой рекуперации, позволяющей использовать тепло отработанного воздуха для подогрева свежего.Проект оказался настолько привлекательным, что им уже заинтересовались в соседней Швеции. Например, в Гетеборге решили использовать этот опыт и заказали 300 таких домов для студентов, проходящих обучение в городских вузах, говорит Нина Горшкова. По мнению специалиста, в России этот опыт тоже вполне может прижиться, причем не обязательно с привязкой к водоемам. Немало контейнерных домов строится и на твердой земле, где также можно без труда найти место для их размещения, поскольку такие постройки не требуют устройства глубокого фундамента, а иногда могут обойтись вообще без него.В некоторых случаях интересный зарубежный опыт может стать решением проблемы нехватки социального жилья. Тем более что известны проекты и многоквартирного жилья из контейнеров. Например, в Голландии и Германии подобные дома строят высотой до четырех-пяти этажей. А компенсировать относительно высокую стоимость таких инженерных решений, как тепловые насосы, в рамках социальных проектов можно с помощью энергосервиса.Это значит, что для финансирования установки энергосберегающего оборудования привлекаются сторонние инвесторы, которые затем возвращают свои средства за счет полученной экономии на коммунальных платежах. Энергосервис становится сейчас популярным решением в России и используется в проектах модернизации зданий старого жилого фонда и социальной инфраструктуры. Например, в рамках подобной программы в конце 2016 года средства на модернизацию отопительных систем 26 детских садов и школ в Усть-Алданском районе Республики Саха предоставила компания Ростелеком.www.danfoss.ru