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В Могилеве милиция завершила проверку в отношении депутата Марзалюка за участие в митинге

10.05.2017 17:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Следов правонарушения в действиях депутата Игоря Марзалюка на «Марше нетунеядцев» 15 марта в Могилеве не обнаружено. Милиция прекратила дело через 10 дней после заявления правозащитника Александра Хамратова, сообщает mspring.online. Могилевчанин все равно хочет выяснить, почему за участие в неразрешенном митинге депутата не наказали, в то время как 8 выступивших с мегафоном могилевчан были задержаны и получили от штрафа в размере 10 базовых величин до 15 суток ареста.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Привлечь депутата Игоря Марзалюка к административной ответственности нельзя, поскольку сотрудники МВД не усмотрели в его действиях состава правонарушения, сообщил Хамратову замначальника Ленинского РОВД Юрий Колотилкин. Проверка закончена.

Во время неразрешенного мирного митинга за отмену декрета № 3 могилевчане выступали с мегафоном, говорили о том, что их волнует. Спустя час после начала акции мегафон в руки взял депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк. Однако выступить не смог — в острую полемику с ним сначала вступила женщина, а затем освистала толпа с криками «Ганьба!» и «Уходи». Марзалюк остался отвечать на вопросы собравшихся.

После митинга задержали 9 человек — все они выступали с мегафоном — и доставили в Ленинское РОВД. Несовершеннолетнего парня через несколько часов отпустили. На следующий день в суде задержанные получили от штрафа в размере 10 базовых величин до 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Студентку Елену Кисель, которая была оштрафована на 15 базовых величин, позже отчислили из университета.

Александр Хамратов подал жалобу в суд Ленинского района, так как считает, что депутат принимал в митинге такое же участие, как и другие граждане, но последние получили штрафы и административные аресты.

— Доводы Юрия Колотилкина противоречат закону, устоявшейся судебной практике, а также статье 2.12 ПИКоАП, согласно которой все равны перед законом, — говорит Хамратов.

Он попросил районный суд отменить постановление Ленинского РОВД. В случае, если этого не будет сделано, правозащитник готов дойти до Верховного суда.

 
Теги: Могилев
 
 
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В действиях депутата милиция не обнаружила состава правонарушения.

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