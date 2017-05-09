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В Могилеве милиция завершила проверку в отношении депутата Марзалюка за участие в митинге
10.05.2017 17:30 — Новости Экономики | Tut.by
Следов правонарушения в действиях депутата Игоря Марзалюка на «Марше нетунеядцев» 15 марта в Могилеве не обнаружено. Милиция прекратила дело через 10 дней после заявления правозащитника Александра Хамратова, сообщает
Привлечь депутата Игоря Марзалюка к административной ответственности нельзя, поскольку сотрудники МВД не усмотрели в его действиях состава правонарушения, сообщил Хамратову замначальника Ленинского РОВД Юрий Колотилкин.
Во время неразрешенного
После митинга
Александр Хамратов подал жалобу в суд Ленинского района, так как считает, что депутат принимал в митинге такое же участие, как и другие граждане, но последние получили штрафы и административные аресты.
— Доводы Юрия Колотилкина противоречат закону, устоявшейся судебной практике, а также статье 2.12 ПИКоАП, согласно которой все равны перед законом, — говорит Хамратов.
Он попросил районный суд отменить постановление Ленинского РОВД. В случае, если этого не будет сделано, правозащитник готов дойти до Верховного суда.
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В действиях депутата милиция не обнаружила состава правонарушения.
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