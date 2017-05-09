В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Панели вызова Smartec с круглосуточным видеоконтролем В ассортимент продукции для СКУД торговой марки Smartec появились вызывные панели ST-DS104C-GR, в которые установлена цветная видеокамера с матрицей 1/4" и разрешением 420...

В ассортимент продукции для СКУД торговой марки Smartec появились вызывные панели ST-DS104C-GR, в которые установлена цветная видеокамера с матрицей 1/4" и разрешением 420 ТВЛ, а также микрофон и громкоговоритель для двухсторонней аудиосвязи с посетителем. Кроме того, эти вызывные панели домофонов оснащены 5 м ИК-подсветкой для непрерывного видеоконтроля сцены у двери в условиях недостаточного или полного отсутствия освещения. Новинки имеют вандалозащищенный корпус, НР- и НЗ-контакты для управления работой электрозамков любого типа, стабильно работают в температурном диапазоне от минус 40 до 50 градусов, а также соответствуют классу пылевлагозащиты IP66. Связь между панелью домофона и монитором осуществляется по 4-проводному кабелю. Уровень пыле- и влагозащищенности панели домофона позволяет ей бесперебойно функционировать в климатических условиях средней полосы России.ST-DS104C-GR могут работать на морозе до минус 40 градусов и при влажности до 95 процентов. Кроме того, новые вызывные панели домофонов имеют антивандальный корпус из алюминиевого сплава и окрашены в неброский серый цвет. Производителем предусмотрен накладной монтаж панели на стену, а также угловая установка при использовании специального адаптера. Следует отметить, что вызывные панели имеют солнце- и дождезащитный козырек.Информативное цветное либо черно-белое изображение сцены придверной зоны с разрешением 420 ТВЛ обеспечивается встроенной в вызывные панели домофонов камерой с 1/4-дюймовым КМОП-сенсором, которая формирует цветное видео при хорошей внешней освещенности. При снижении уровня освещения активируется встроенный ИК-прожектор, который подсвечивает объекты в зоне до 5 м с охватом до 60 градусов. Благодаря этому вызывные панели домофонов будут передавать информативное видео не только днем, но и ночью.Простота использования вызывных панелей Smartec обусловлена наличием у них одной кнопки вызова. При нажатии на эту кнопку ST-DS104C-GR посылает вызов на домофон, и, когда абонент нажимает кнопку "Ответ", включается видеоаудиосвязь, которая может продлиться до 120 секунд. Данные вызывные панели домофонов совместимы с мониторами серии ST-MS марки Smartec, а при использовании мониторов домофонов других производителей потребуется установить устройство сопряжения.По 4-х проводному кабелю вызывные панели ST-DS104C-GR передают на монитор изображение от камеры и передают/принимают голосовые сообщения между абонентом и посетителем, поскольку имеют встроенный микрофон и динамик для трансляции ответов абонента, а также кнопку вызова/звонок. Эти вызывные панели домофонов предназначены для эксплуатации на улице, поэтому для настройки громкости производитель предусмотрел регулятор, расположенный на поверхности корпуса панели, который будет востребован при работе домофона в условиях повышенного шумового фона.Встроенное реле управления электрозамком с НР и НЗ-контактами делает новые вызывные панели домофонов универсальными, так как они могут управлять запирающими устройствами входных дверей как нормально-открытого, так и нормально-закрытого типа. Замок, запирающий дверь при подаче питания и открывающий ее при снятии напряжения, подключается через НЗ-контакт вызывной панели домофона, а НО-замок, блокирующий дверь в обесточенном состоянии, подключается через НР-контакт.www.smartec-security.ru