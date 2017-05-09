В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время мыть окна Весна является традиционным временем мытья окон. Теперь их уже не утепляют на зиму поролоном и не заклеивают бумагой, поэтому весенняя уборка отнимает куда меньше...

Весна является традиционным временем мытья окон. Теперь их уже не утепляют на зиму поролоном и не заклеивают бумагой, поэтому весенняя уборка отнимает куда меньше времени. Но городская сажа, неумолимо оседающая на стеклах и рамах и проникающая во все щели, по-прежнему такая же черная и противная, а удалить ее хочется по возможности быстро и без особых усилий. К счастью, для этого есть специальные средства, существенно облегчающие и ускоряющие процесс. Например, некоторые производители оконного профиля имеют собственную линейку средств для очистки. Так, эмульсии Schüco EasyCare для белого, цветного и ламинированного ПВХ обладают антистатическими свойствами, а значит, после их использования пыль меньше пристает к обработанным поверхностям. Состав гипоаллергенный. Его нужно нанести на поверхность рамы и подоконника с помощью хорошо впитывающей салфетки и оставить на какое-то время, чтобы он нейтрализовал загрязнения и копоть. А затем просто смыть обычной водой, без каких-либо усилий, говорит Денис Казанцев, технический специалист департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco.Таким же способом можно избавить от грязи балконные двери, рольставни, отливы и пластиковые откосы. Для облегчения очистки внутренних поверхностей рам и створок, примыкающих друг к другу в закрытом положении, скопившуюся в пазах, местах сопряжений оконного профиля и дренажных отверстиях пыль и грязь лучше предварительно удалить пылесосом.Помимо традиционной очистки рам и стекол специалисты рекомендуют позаботиться о выступающих металлических деталях механизма замков и петель. Удаление грязи и смазка увеличат срок их службы и исключат заедания. Для этого лучше всего использовать специальную бескислотную смазку-спрей. Например, такое средство входит в состав комплекта для ухода за окнами Schüco, вместе с эмульсией для ПВХ и средством для очистки уплотнителей. Сами уплотнители и резиновые прокладки рекомендуется обрабатывать дважды в год, весной и осенью, с использованием специального средства, которое поможет сохранить эластичность и герметичность уплотнений.Одной из главных проблем зачастую становится очистка стекол, упрямо не желающих избавляться от разводов. Облегчить задачу поможет специальная салфетка Paclan Practi Clean Window из особой ткани, обладающей свойствами натуральной замши. Ее можно использовать вообще без чистящих средств, просто смочив водой. Благодаря порам салфетка прекрасно впитывает влагу, она легко отстирывается при комнатной температуре и обладает прочностью, позволяющей использовать ее многократно, рассказывает Юлия Греб, директор по маркетингу компании СеДо хаусхолд продактс, торговая марка Paclan.Если стекла очень грязны, что нередко бывает в домах, фасады которых выходят на оживленные городские улицы, и на этажах ниже седьмого, в помощь салфеткам и тряпкам можно подключить чистящее средство. Например, Frosch Glass Cleaner, которое в 2016 году было признано лучшим в своей категории. От аналогов его отличают биоразлагаемые амфолитные поверхностно-активные вещества растительного происхождения, не раздражающие кожу и при этом столь же эффективные, как синтетические.www.schueco.ru