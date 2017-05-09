В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ремонт в любую погоду с Soudal Весна представляется наибоолее благоприятным временем для наружного ремонта, потому что световой день увеличивается, морозы спадают, осадков все меньше, а дом...

Весна представляется наибоолее благоприятным временем для наружного ремонта, потому что световой день увеличивается, морозы спадают, осадков все меньше, а дом нуждается в обновлении перед летом. Как известно, в России весной часто погода очень непредсказуема. Не зря народная мудрость нам подсказывает разные поговорки и пословицы. Весна и осень, на дню погод восемь. Или, к примеру, весной трех погожих дней подряд не бывает. Но не стоит бояться дождя или резкого похолодания, ведь многие продукты от SOUDAL устойчивы как к воздействию влаги, так и к перепаду температур. Часто после зимних морозов фасады зданий нуждаются в дополнительном внимании. Причем относится это к любым наружным поверхностям. От небоскребов до загородных домов. В холодное время года на них воздействуют влага, перепады температур и прочие напасти. Привести в опрятный вид стены можно с помощью прозрачного клея-герметика Fix All Crystal.Клей этот подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений, он склеивает даже влажные материалы. Средство идеально подойдет для приклеивания декоративных и конструктивных элементов из различных материалов. Для склеивания и затирки швов плит из натурального камня. Для фиксации гибких соединений элементов в конструкциях, подвергающихся вибрациям.Многие предпочитают в качестве строительного материала или декора для загородных домов или дач древесину. Беседки, заборы, детские площадки, а также декоративные элементы фасада дома могут за зиму пострадать от снега. Отремонтировать поврежденные конструкции может помочь водостойкий полиуретановый клей для дерева 66A от SOUDAL. Он устойчив к широкому диапазону температур, от минус 30 до 100 градусов, и обладает отличной адгезией к древесине и древесным материалам, бетону, кирпичу, камню, изолирующим материалам, металлам.Если же весной вы решите устроить более серьезный ремонт, к примеру, обновить кровлю, канализацию, окна, двери или иные серьезные элементы строения, то вам пригодится монтажная пена Комфорт с аппликатором Genius Gun от SOUDAL для заполнения пустот, звуко- и теплоизоляции. Всесезонная формула позволяет работать в широком диапазоне температур, от минус 10 до 30 градусов, а удобный аппликатор обеспечит многоразовое использование. Прерывание и возобновление работы возможно в любое время.Наконец, возможность точного дозирования позволяет полностью контролировать количество выходящей из баллона пены. Полиуретановый клей в аэрозоле Soudabond Easy станет незаменимым помощником для крепления гипсокартонных плит и панелей из пенопласта внутри и снаружи помещений, к примеру, приклеивания изоляционных листов полистирола.www.soudal.ru