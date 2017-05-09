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Беларусь и ОАЭ обсудили интенсификацию взаимодействия в торгово-экономической сфере

10.05.2017 18:19 — Новости Экономики | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 10 мая прошел третий раунд консультаций между Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов по консульским вопросам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Рассмотрен весь спектр вопросов белорусско-эмиратского сотрудничества, перспективы взаимодействия консульских служб двух стран.

Белорусскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, эмиратскую - замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Мухаммед аль-Раиси.

По итогам консультаций стороны подписали протокол о внесении изменений и дополнений к соглашению между правительством Беларуси и правительством ОАЭ об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов от 25 апреля 2013 года, а также меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами об учреждении совместного комитета по консульским вопросам.

Глава эмиратской делегации был принят министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. "Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, интенсификацию взаимодействия в торгово-экономической сфере", - рассказали в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, эмиратскую - замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Мухаммед...

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