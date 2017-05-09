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Беларусь и Туркменистан собираются увеличить товарооборот до $500 млн
10.05.2017 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Беларусь и Туркменистан планируют увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США, сообщил вице-премьер белорусского правительства Анатолий Калинин.
© Sputnik Э. Котляков
В Минске в Национальной библиотеке Беларуси прошло заседание межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. В белорусскую столицу прибыла представительная делегация Туркменистана, которая посетит ряд белорусских предприятий, в частности "Штадлер Минск", "Минсктранс", Белорусскую железную дорогу и Парк высоких технологий.
"Задача сложная, но мы будем стремиться достигать подобного уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", – отметил Калинин.
По его словам, в минувшем году товарооборот между странами был более 120 миллионов долларов.
Бренды на экспорт
Вице премьер также отметил, что Беларусь намерена поставлять в Туркменистан продукцию своих предприятий-гигантов.
По его информации, в Минске шла речь о поставках продукции "Штадлер", медицинского оборудования, лекарственных средств, а также техники МАЗа и МТЗ. В 2017 году Беларусь планирует экспортировать на туркменский рынок более 500 единиц техники данных предприятий.
Калинин рассказал, что белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок в Туркменистан вагонов для железной дороги и лифтов.
ПВТ и хлопок
По словам Калинина, делегация Туркменистана высказала заинтересованность проектами Парка высоких технологий, который она планирует посетить 12 мая.
Также на заседании комиссии шел разговор о том, как будет поставляться туркменский хлопок в Беларусь.
Белорусская дорога в пустыне
Вице-премьер сообщил, что Минске договорились о развитии сотрудничества в сфере автомобильного сообщения. "Есть предложение принять участие в строительстве автомобильной дороги в Туркменистане", – сказал Калинин. По его словам, туркменская делегация намерена побывать на МКАД.
Калийный комбинат
Вице-премьер уточнил, Беларусь готова поучаствовать в строительстве калийного завода в Туркменистане, где имеются большие залежи калийных удобрений.
"Страна объявила конкурс на строительство комбината. Беларусь рассматривает возможность участия в этом проекте", – сказал он.
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В Минске заявили о том, что Беларусь готова участвовать строительстве калийного комбината в Туркменистане, а также поставлять в эту страну лифты, вагоны и строить...
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