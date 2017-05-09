Во время заседания

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ростовская область подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2017-2019 годы, сообщил сегодня журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев после проведения девятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ростовской области России, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Голубев напомнил, что история современного сотрудничества Беларуси и Ростовской области началась с подписания соглашения в 2002 году.

"Прошедший год показал, что товарооборот между Беларусью и Ростовской областью имеет хорошую динамику к росту - было получено $339 млн (плюс 19,1%), сегодня мы говорили о наших новых возможностях", - пояснил он.

В состав делегации Ростовской области вошли представители деловых кругов, бизнеса, руководители муниципальных образований, которые уже имеют определенную практику сотрудничества с Беларусью и готовы ее расширять. "Мы договорились, что в ближайшее время будет подписан помимо соглашения еще рабочий документ, в котором будут определены конкретные цели, направления сотрудничества между министерствами, ведомствами, между конкретными производителями", - отметил губернатор.

Очередное заседание рабочей группы пройдет во второй половине 2018 года.-0-