Североатлантический альянс проведет свои маневры в то же время, что и совместные учения России и Беларуси «Запад-2017» в сентябре, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает ТАСС .



В ходе военных учений НАТО «Анаконда-16», Польша, июнь 2016 года. Фото: Robert Siemaszko/CO MON

«Мы намерены продемонстрировать единство НАТО», — сказал он. По словам министра, цель данных учений НАТО — обозначить свое присутствие, заметность и неделимость в сфере безопасности. При этом Мэттис спокойно относится к предстоящим учениям России и Беларуси и не считает их чем-то чрезвычайным.

«Это рутинные учения, которые, надеюсь, такими и останутся», — отметил он.

Сегодня СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Пентагон может разместить в Литве зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» на время учений НАТО этим летом. Отмечается, что к началу учений «Запад-2017» комплекс покинет регион. Официальных комментариев пока не последовало.

Учения «Запад-2017» пройдут в сентябре, в них задействуют около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники. Президент Литвы Даля Грибаускайте ранее заявляла, что российско-белорусские учения демонстрируют подготовку стран к войне с Западом. В Прибалтике и Украине опасаются, что по окончании учений российские войска могут остаться в Беларуси. Министр обороны Беларуси Андрей Равков назвал «истерией отдельных «экспертов» подобные заявления. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что учения не несут угрозы .

Подобные маневры проводятся каждые 4 года. Главная их цель — проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, его готовность к отражению возможной агрессии, а также повысить слаженность органов военного управления, полевую и воздушную выучку соединений и воинских частей.

НАТО, в свою очередь, проводит больше учений, и они масштабнее. В прошлом году у границ России и Беларуси войска блока НАТО провели 16 учений.

Учения с российскими военными «Запад-2017»: вопросы и ответы