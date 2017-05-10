Замглавы МИД: улучшение отношений с Западом не противоречит стратегическому партнерству с Россией

Улучшение отношений Беларуси с Западом не противоречит стратегическому партнерству с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Олег Кравченко. Фото: БЕЛТА

Замминистра подчеркнул, что белорусская сторона действительно заинтересована в улучшении отношений с Западом — Евросоюзом и США. «Мы ни в коем случае не рассматриваем это как противоречие нашим отношениям с Россией. По многим причинам это (белорусско-российские отношения. — Прим. БЕЛТА) стратегическое, очень тесное партнерство. И мы заинтересованы, чтобы так было и впредь», — сказал Олег Кравченко.

Что касается рассуждений о дилемме выбора для Беларуси между Западом и Востоком, дипломат назвал такой подход контрпродуктивным. «Мы действительно верим, что возможно и то, и другое, — подчеркнул он. — Беларусь заинтересована в больших объемах торговли, инвестиций и сотрудничества по всем направлениям с западными странами. И я верю, что это может произойти без ущерба нашим отношениям с Россией».

Отвечая на вопрос о белорусско-американской повестке дня, Олег Кравченко признал, что вопросы прав человека и демократии являются наиболее важными в диалоге с Госдепартаментом США. Вместе с тем он отметил, что это не единственные темы. Так, сотрудничество в сфере безопасности, по глобальным и региональным вопросам также является одним из краеугольных камней во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. «Они начались с самого начала нашей независимости, когда Беларусь добровольно отказалась от ядерного оружия. И это был наш вклад в глобальную безопасность», — привел пример Олег Кравченко.

Беларусь также присоединилась к соглашениям в рамках МАГАТЭ, гарантируя использование ядерных материалов исключительно в мирных целях.

Еще одним примером сотрудничества с США по глобальным вопросам стало предоставление возможности транзита железнодорожным транспортом по территории Беларуси грузов для снабжения американских войск в Афганистане. «Когда Америке была нужна помощь, мы ее предоставили. И мы сделали это осознанно, мы никогда не пытались торговаться по поводу этого сотрудничества и даже публично об этом не говорили, — сказал замминистра. — Это наша позиция — когда дело доходит до вопросов стратегических, вопросов безопасности, наше сотрудничество не должно зависеть от временных политических разногласий».

Олег Кравченко добавил, что существует и ряд примеров эффективного сотрудничества правоохранительных органов Беларуси и США.

Говоря о главных вызовах для Беларуси в геополитическом плане и сфере безопасности, замминистра отметил растущую напряженность в Европейском регионе. Кроме того, белорусскую сторону не может не беспокоить ситуация в Украине, происходящие там трагические события. В этой связи он подчеркнул отсутствие альтернативы минским соглашениям.