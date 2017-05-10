Программа появится в прямом эфире 11 мая в 15.15.

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Трансляция также будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook .

Пока в Беларуси относительное затишье после майских праздников, автор « Экономики на пальцах » решил рассказать о последствиях для Европы, которые возникнут после президентских выборов во Франции. Напомним, в Елисейский дворец совсем скоро въедет Эммануэль Макрон , которого называют спасителем проекта Европейского союза и чуть ли не новой надеждой всего континента. Так ли это?

Также в программе Сергей Чалый расскажет, почему у Беларуси не получается с Китаем, и приведет примеры удачных проектов, в которые Поднебесная вкладывает огромные средства. А в конце, закрывая восточную тему, мы расскажем про китайского убийцу Uber.

Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 11 мая в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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