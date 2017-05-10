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"Экономика на пальцах". Спасет ли новый президент Франции проект Европейского Союза?
11.05.2017 09:52 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 11 мая в 15.15.
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Пока в Беларуси относительное затишье после майских праздников, автор «
Также в программе Сергей Чалый расскажет, почему у Беларуси не получается с Китаем, и приведет примеры удачных проектов, в которые Поднебесная вкладывает огромные средства. А в конце, закрывая восточную тему, мы расскажем про китайского убийцу Uber.
Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 11 мая в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Спасет ли Макрон Европу, почему у Беларуси не получается с Китаем и китайский аналог Uber против американского оригинала.
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