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Квартал за здравие. Рост экспорта вытянул сальдо внешней торговли из минуса
11.05.2017 10:24 — Новости Экономики | Tut.by
В январе-марте 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 20,7% к первому кварталу 2016 года — до 7,652 млрд долларов. При этом в марте экспорт превысил февральский на 21,1%. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам квартала вышло в плюс – 191,8 млн долларов против отрицательного сальдо в 68,8 млн в январе-марте прошлого года),
Импорт товаров и услуг в первом квартале вырос на 16,4% к аналогичному периоду прошло года до 7,461 млрд.
Экспорт товаров в январе-марте вырос на 23,5% — до 6,065 млрд долларов, импорт — на 19,8%, до 6,624 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 558,6 млн долларов.
Сальдо торговли услугами по итогам квартала оказалось положительным — 750,4 млн долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден на 37,3%. Экспорт услуг вырос на 11,2% — до 1,587 млрд долларов. Импорт снизился на 5%, составив 0,837 млрд долларов.
Эксперты Нацбанка
В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3% до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь
Среди позиций,
На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.
Несколько более определенной выглядит ситуация с хлоркалием — его поставки в прошлом году были ниже на 651 млн долларов. Но в нынешнем году эксперты
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В январе-марте 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 20,7% к первому кварталу 2016 года - до 7,652 млрд долларов. При этом в марте экспорт превысил...
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