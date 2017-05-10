Квартал за здравие. Рост экспорта вытянул сальдо внешней торговли из минуса

В январе-марте 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 20,7% к первому кварталу 2016 года — до 7,652 млрд долларов. При этом в марте экспорт превысил февральский на 21,1%. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам квартала вышло в плюс – 191,8 млн долларов против отрицательного сальдо в 68,8 млн в январе-марте прошлого года), сообщает Нацбанк .

Импорт товаров и услуг в первом квартале вырос на 16,4% к аналогичному периоду прошло года до 7,461 млрд.

Экспорт товаров в январе-марте вырос на 23,5% — до 6,065 млрд долларов, импорт — на 19,8%, до 6,624 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 558,6 млн долларов.

Сальдо торговли услугами по итогам квартала оказалось положительным — 750,4 млн долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден на 37,3%. Экспорт услуг вырос на 11,2% — до 1,587 млрд долларов. Импорт снизился на 5%, составив 0,837 млрд долларов.

Эксперты Нацбанка отмечают , что в начале года во внешней торговле происходили разнонаправленные процессы. Негативное влияние на сбалансированность внешнеэкономической деятельности оказала торговля энергоносителями, сальдо по которым ухудшилось за два месяца почти на 460 млн долларов. В то же время по другим группам товаров, в том числе по экспорту калийных удобрений, а также по услугам наблюдаются значительные позитивные изменения. Стоимостные объемы экспорта калийных удобрений выросли на 25%. Сальдо торговли прочими товарами и услугами за январь-февраль 2017 г. составило 483 млн долларов, что почти в 9 раз выше соответствующего показателя за первые два месяца прошлого года.

В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3% до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь завершила с отрицательным сальдо торговли товарами и услугами — минус 49,8 млн долларов.

Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и молочка.

На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.

Несколько более определенной выглядит ситуация с хлоркалием — его поставки в прошлом году были ниже на 651 млн долларов. Но в нынешнем году эксперты ожидают немного более оптимистичных результатов.

