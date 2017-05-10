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Ельский консервный завод выставили на продажу

11.05.2017 10:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Государственный комитет по имуществу выставил на продажу на условиях конкурса пакеты акций четырех предприятий в Гомельской области.

Ельский консервный завод выставили на продажу
© Sputnik / Виктор Толочко
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В частности, инвесторам предлагаются пакеты акций Ельского консервного завода (73,1% уставного фонда), ОАО "Гомельагрокомплект" (16,9%), ОАО "Гомельхимсервис" (63,1%) и ОАО "Калинковичиторг" (98,3%).

"Согласно конкурсным условиям минимальный размер инвестиций в каждое предприятие составляет 1 миллион рублей. Покупатели пакетов акций также будут обязаны обеспечить сохранение производственной деятельности обществ, имеющихся рабочих мест и создание новых", – отметили в пресс-службе ГКИ.

ОАО "Гомельагрокомплект" – одно из крупнейших производителей доильного оборудования в Беларуси. Предприятие имеет собственные конструкторский и технологический отделы, что позволяет на высоком техническом уровне разрабатывать и осваивать серийное производство новых видов продукции.

"Гомельхимсервис" – поставщик услуг по внесению минеральных и органических удобрений, проведению химзащитных работ. В собственности общества большой ассортимент профессиональной техники для работы с пестицидами удобрениями.

Ельский консервный завод известен как производитель плодово-ягодных, фруктовых, овощных соков и нектаров, консервированного горошка и овощных маринадов.

ОАО "Калинковичиторг" – предприятие розничной торговли. В собственности общества находятся более 10 объектов торговли и общественного питания общей площадью более 3,4 тысячи квадратных метров, расположенных в центральной части Калинковичей.

 
Теги: Минск
 
 
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Инвесторам предлагают еще три предприятия в Гомельской области, они должны вложить в каждую компанию не менее миллиона рублей.

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