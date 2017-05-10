Рынок загородной недвижимости в апреле – объем предложения достиг рекордного значения

Предложение “разбухло” до нового исторического максимума Не секрет, что многие собственники недвижимости за городом снимают объявления о продаже на период зимних месяцев. С приходом тепла такие объекты возвращаются на рынок, способствуя сезонному росту предложения. Такую ситуацию мы могли наблюдать каждый год, поэтому нет ничего удивительного в том, что по итогам апреля предложение на рынке загородной недвижимости увеличилось на 9%. Были годы, когда за один весенний месяц выставленных на продажу объектов могло стать больше сразу на 20%. В апреле ощутимо выросло предложение участков и дач – на 20% и 12%, соответственно. Практически на 7% увеличился объем предложения домов, построенных после 2000 года, а объектов незавершенного строительства в апреле стало больше на 5%. Текущее предложение в 50-километровой зоне вокруг Минска превышает уровень апреля 2016 года на 8% и является новым историческим максимумом. Учитывая, что пиковый объём в течение календарного года приходится обычно на май-июль, с высокой долей вероятности можно ожидать, что это не последний рекорд в 2017 году. В этом кроется ощутимое отличие от рынка продажи квартир в Минске, где пик предложения пришелся на март 2016 года. С тех пор оно опустилось примерно на 20%.

Спрос: нижняя точка уже пройдена? Количество сделок купли-продажи в Минском и соседних с ним районах по итогам Iквартала увеличилось на 14% к прошлогоднему уровню. Последний раз годовые темпы были положительными в конце 2014-го. Произошедшее – это позитивный сигнал для рынка, однако ещё рано утверждать, что покупательская активность за городом действительно начинает восстанавливается. В начале прошлого года покупатели были напуганы девальвацией, поэтому отмеченный рост спроса может быть просто эффектом низкой базы. Более достоверным будет сравнение с прошлым годом последующих месяцев. Спрос на загородную недвижимость сейчас составляет примерно 70% от докризисного уровня.

Наведите курсор на интересующую часть карты, чтобы получить детальную информацию. Обратите внимание, что у карты 3 слоя: дома, участки и дачи. Цены продолжают падать Если на рынке продажи квартир в Минске мы уже год наблюдаем более-менее стабильную ценовую ситуацию, то загородная недвижимость продолжает очень быстро дешеветь. Предложение постоянно пополняется более дешёвыми объектами, что само по себе приводит к снижению среднего уровня цен. Это усугубляет и без того высокую конкуренцию за покупателя, вынуждая продавцов постоянно снижать цены в объявлениях. Темпы снижения цен на загородную недвижимость сейчас такие же, как в начале прошлого года, когда рынок обвалился из-за последнего “удара” девальвации.



Стремительно дешевели в апреле современные дома (-4,9%) и дачи (-3,7%), а темпы снижения цен на “старые” дома и участки соответствовали динамике цен на квартиры в Минске . Меньше всего изменилась средняя цена объектов незавершенного строительства (-0,5%). На данный момент средние цены на “недострой”, дачи и дома, возведённые после 2000 года, находятся на минимуме за последние 7 лет. Участки, а также дома, построенные до 2000 года, пока превышают на 10-13% минимальный уровень цен, датированный летом 2012 года. Продажа домов в Минске Данный сегмент в прошлом месяце копировал поведение рынка продажи квартир. В отличие от “заМКАДья”, объем предложение домов в черте Минска по итогам апреля немного сократился (-1%). Не было столь критичным и снижение цен – к концу апреля за 1 квадратный метр просили в среднем $1009, что на 1,8% меньше, чем в марте.