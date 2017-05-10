— Все региональные рынки Беларуси имеют свои характерные особенности. Каковы они в Гродно?

— Чем меньше город, тем реже клиенты обращаются за услугами в риэлтерские организации. Они пытаются сэкономить и приходят к нам только в тех случаях, когда сами не могут разобраться в сложной ситуации и нуждаются в помощи квалифицированных специалистов. Тогда нам приходится быть уже не только юристами, но и психологами. Мы организовываем сложные переговоры между собственниками, которые не могут найти взаимопонимания даже между собой.

Каждая сделка по-своему сложна и индивидуальна. Люди приходят к нам недоверчивые. И пока с ними тесно не поработаешь и не пройдешь все этапы сделки, они остаются напряженными. Только после подписания договора купли-продажи и государственной регистрации объекта недвижимости они легко вздыхают, улыбаются и благодарят за проделанную работу, а в дальнейшем рекомендуют нас друзьям и знакомым.

Экономия на услугах для многих клиентов получается только кажущейся. Покупатель, который самостоятельно торгуется и осматривает объект, может не заметить его дефектов или минусов в планировке и расположении объекта, и тогда ему приходится переплачивать. Все, кто работает с риэлтерами, в конечном итоге выигрывают.

Город Гродно имеет свои особенности и с точки зрения того, что здесь живут люди разного вероисповедания. У них несколько иной, отличный от других белорусов менталитет.

— Приходилось ли за годы работы на рынке оформлять сделки с иностранными гражданами? Наверное, город Гродно к этому обязывает?

— Конечно, приходилось, и не раз. Сейчас сделок с иностранцами, конечно, намного меньше. Но в предыдущие годы мы продавали квартиры и россиянам, и украинцам, и казахам, и полякам, и литовцам. Специфика сделок заключается в том, что иностранцы, как правило, интересуются историческими зданиями.

Помнится, зашла в офис литовка и попросила подыскать для нее квартиру в историческом центре города. Она рассказала, что Гродно нравится ей уже очень давно. Женщина хотела бы сюда приезжать, останавливаться, но уже в своей квартире, и отдыхать. Мы подобрали ей жилое помещение и оформили сделку. Она осталась очень довольной и благодарной нам. С тех пор гражданка Литвы каждый год приезжает в город, заходит к нам в офис, благо он находится в центре города на пешеходной улице Советской, и мы тепло общаемся, как старые добрые друзья.



