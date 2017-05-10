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«Центр недвижимости "ПАКОДАН"» в Гродно: «За 11 лет работы на рынке доверительные отношения со многими нашими клиентами переросли в крепкую дружбу»
11.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В рамках премии
Все эти долгие годы неизменным руководителем «Центра недвижимости "ПАКОДАН"» в Гродно является Квасовка Вадим Иванович.
— Вадим Иванович, какое место на рынке Гродно занимает ваше агентство сегодня?
— Мы можем смело относить себя к старожилам рынка. В 2006 году, когда был открыт филиал
— Надо понимать, что сегодня в городе уже существует большая конкуренция среди агентств?
— Большинство агентств на рынке еще молодые и не составляют нам большой конкуренции. К тому же мы выигрываем за счет того, что своим небольшим коллективом оказываем очень качественные услуги. Работать 11 лет на рынке под известным брендом «ПАКОДАН» — это значит брать на себя дополнительную ответственность за каждую сделку. Мы понимаем, что являемся частью большого механизма, тесно взаимодействуем с главным офисом, обмениваемся опытом, клиентами, объектами, технологиями. Это увеличивает эффективность нашей работы. При этом у нас есть большие полномочия работать и принимать решения самостоятельно.
Мы дорожим имиджем своей компании, строим работу и отношения с клиентами так, чтобы у них никогда не возникало повода плохо отзываться о нас. Если где-то в чем-то ошибаемся, то быстро исправляем ошибки и делаем из этого выводы.
— У вас небольшая компания. Никогда не думали увеличивать штат?
— Да, у нас небольшая, но очень дружная сплоченная команда профессионалов. Кроме меня в агентстве работают еще 2 аттестованных риэлтера — Анна Баранова и Людмила Квасовка. Анна трудится в компании с момента ее открытия. Чуть позже из государственной организации по регистрации недвижимости в агентство пришла на работу Людмила. Это очень опытные и квалифицированные специалисты. Не менее знающие и ответственные у нас и 3 агента.
Пока я не могу принять решения, чтобы увеличивать штат компании или еще что-то кардинально в ней менять. Меня, как руководителя агентства, специалисты полностью устраивают, им можно доверять любое дело. С учетом того, что время от времени на рынке происходят кризисы, то с небольшим дружным коллективом их гораздо легче преодолевать.
— Все региональные рынки Беларуси имеют свои характерные особенности. Каковы они в Гродно?
— Чем меньше город, тем реже клиенты обращаются за услугами в риэлтерские организации. Они пытаются сэкономить и приходят к нам только в тех случаях, когда сами не могут разобраться в сложной ситуации и нуждаются в помощи квалифицированных специалистов. Тогда нам приходится быть уже не только юристами, но и психологами. Мы организовываем сложные переговоры между собственниками, которые не могут найти взаимопонимания даже между собой.
Каждая сделка по-своему сложна и индивидуальна. Люди приходят к нам недоверчивые. И пока с ними тесно не поработаешь и не пройдешь все этапы сделки, они остаются напряженными. Только после подписания договора купли-продажи и государственной регистрации объекта недвижимости они легко вздыхают, улыбаются и благодарят за проделанную работу, а в дальнейшем рекомендуют нас друзьям и знакомым.
Экономия на услугах для многих клиентов получается только кажущейся. Покупатель, который самостоятельно торгуется и осматривает объект, может не заметить его дефектов или минусов в планировке и расположении объекта, и тогда ему приходится переплачивать. Все, кто работает с риэлтерами, в конечном итоге выигрывают.
Город Гродно имеет свои особенности и с точки зрения того, что здесь живут люди разного вероисповедания. У них несколько иной, отличный от других белорусов менталитет.
— Приходилось ли за годы работы на рынке оформлять сделки с иностранными гражданами? Наверное, город Гродно к этому обязывает?
— Конечно, приходилось, и не раз. Сейчас сделок с иностранцами, конечно, намного меньше. Но в предыдущие годы мы продавали квартиры и россиянам, и украинцам, и казахам, и полякам, и литовцам. Специфика сделок заключается в том, что иностранцы, как правило, интересуются историческими зданиями.
Помнится, зашла в офис литовка и попросила подыскать для нее квартиру в историческом центре города. Она рассказала, что Гродно нравится ей уже очень давно. Женщина хотела бы сюда приезжать, останавливаться, но уже в своей квартире, и отдыхать. Мы подобрали ей жилое помещение и оформили сделку. Она осталась очень довольной и благодарной нам. С тех пор гражданка Литвы каждый год приезжает в город, заходит к нам в офис, благо он находится в центре города на пешеходной улице Советской, и мы тепло общаемся, как старые добрые друзья.
Где-то полтора года назад продавали квартиру москвичу. Его интересовала только «сталинка». Причем клиенту было не важно, с ремонтом она или без него. Главное требование — чтобы это был центр города и дух старины.
Вспоминается еще один случай. Лет десять назад к нам в офис зашел опять-таки москвич и поинтересовался объектами недвижимости. Мы подобрали ему нужный вариант, оформили сделку, и все это время с ним дружим. Он приглашает меня в Москву. Я прихожу к нему в гости, когда он бывает в Гродно.
Когда в офис заходят поляки, то, в отличие от белорусов, они сразу с доверием относятся к специалистам. Для того чтобы заключить с компанией договор, им достаточно лицензии агентства. Видя, что компания работает официально, поляки больше не задают никаких вопросов. В этом плане с иностранцами работать гораздо проще.
— Какие квартиры сегодня чаще всего покупают гродненцы?
— Наибольший спрос в городе наблюдается на одно- и двухкомнатные недорогие квартиры. «Двушку» в среднем можно купить за $30-35 тыс.
— В каком состоянии находится рынок?
— Сейчас рынок жилья достаточно стабильный. Падение цен остановилось. Стали более доступными кредиты, и люди чаще стали их привлекать к приобретению недвижимости.
Комментарий в тему:
Павел Кузнецов, председатель совета директоров ООО «Центр недвижимости“ПАКОДАН”»:
— Гродненское агентство недвижимости в нашей группе компаний находится на очень хорошем счету. Думаю, что основную роль в этом играют те кадры, которые подобрал директор Вадим Иванович. Во-первых, он сам практикующий юрист, имеет лицензию на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг. По итогам работы в 2013 году был признан Министерством юстиции лучшим индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические услуги. Как юрист, он знает все юридические тонкости организации и проведения сделки. Мы видим, что директор агентства — это профессионал своего дела, и очень довольны, что такие люди работают в нашем большом коллективе.
В компании работает бывший директор агентства недвижимости и бывший регистратор, которая владеет всеми знаниями по оформлению и регистрации сделок. Это тоже дорогого стоит. В Гродно у нас получился вот такой уникальный состав агентства.
За все время работы на рынке под нашим брендом в адрес компании не поступило ни одной жалобы от потребителей. Собственно, как и не было претензий со стороны лицензирующего органа Министерства юстиции.
Если говорить о финансовой стороне, то и в этом плане агентство устойчиво стоит на ногах. Специалисты компании оформляют достаточно большое количество сделок. Мы считаем, что это одно из лучших наших мест оказания услуг.
Фото: из архива компании
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«Центр недвижимости "ПАКОДАН"» в Гродно: «За 11 лет работы на рынке доверительные отношения со многими нашими клиентами переросли в крепкую дружбу»
В 2006 году столичная риэлтерская компания «Центр недвижимости "ПАКОДАН"» открыла свой региональный офис в Гродно. С самого начала работы и до настоящего времени он...
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