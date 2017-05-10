Готовится к эфиру новый выпуск программы онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса «Закон по полкам» . Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответ на вопросы пользователей TUT.BY в понедельник, 15 мая.

Программа выходит по понедельникам раз в две недели в прямом эфире. Вопросы о том, как вести бизнес и оставаться в правовом поле, можно прислать на адрес air@tutby.com . Прямая трансляция эфира дублируется в паблике TUT.BY в социальной сети Facebook , где в комментариях можно оставить вопросы сразу в прямой эфир.

Программа выйдет в эфир в понедельник, 15 мая в 15.00. Присоединяйтесь!