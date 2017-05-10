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"Закон по полкам". Задай вопрос юристу о ведении бизнеса
11.05.2017 11:03 — Новости Экономики | Tut.by
Готовится к эфиру новый выпуск программы онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса
Программа выходит по понедельникам раз в две недели в прямом эфире. Вопросы о том, как вести бизнес и оставаться в правовом поле, можно прислать на адрес
Программа выйдет в эфир в понедельник, 15 мая в 15.00. Присоединяйтесь!
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Готовится к эфиру новый выпуск программы онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса "Закон по полкам". Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance...
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