11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции четырех ОАО выставлены на продажу в Гомельской области, соответствующая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает БЕЛТА.

На условиях продажи по конкурсу предлагаются пакеты ОАО "Гомельагрокомплект" (16,9% уставного фонда), ОАО "Гомельхимсервис" (63,1% уставного фонда), ОАО "Ельский консервный завод" (73,1% уставного фонда) и ОАО "Калинковичиторг" (98,3% уставного фонда).

"Согласно конкурсным условиям минимальный размер инвестиций в каждое предприятие составляет Br1 млн. Покупатели пакетов акций также будут обязаны обеспечить сохранение производственной деятельности обществ, имеющихся рабочих мест и создание новых", - пояснили в Госкомимуществе.

ОАО "Гомельагрокомплект" - один из крупнейших производителей доильного оборудования в Беларуси. Предприятие имеет собственные конструкторский и технологический отделы, что позволяет на высоком техническом уровне разрабатывать и осваивать серийное производство новых видов продукции.

ОАО "Гомельхимсервис" - поставщик услуг по внесению минеральных и органических удобрений, проведению химзащитных работ. В собственности общества большой ассортимент профессиональной техники для работы с пестицидами и удобрениями.

ОАО "Ельский консервный завод" - производитель плодово-ягодных, фруктовых, овощных соков и нектаров, консервированного горошка и овощных маринадов.

ОАО "Калинковичиторг" - предприятие розничной торговли. В собственности общества находятся более десяти объектов торговли и общественного питания общей площадью более 3,4 тыс. кв.м, расположенных в центральной части города Калинковичи.-0-