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Беларусь и Босния и Герцеговина имеют возможности для развития экономического сотрудничества - Иванич
11.05.2017 11:37 — Новости Экономики | БелТА
11 мая, Сараево /БЕЛТА - FENA/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии и Словении, Боснии и Герцеговине по совместительству Александром Хайновским.
На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Боснии и Герцеговине, регионе, а также двусторонние отношения.
Стороны положительно оценили развитие отношений между двумя странами.
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины отметил, что имеются значительные возможности для развития экономического сотрудничества, особенно в секторах сельского хозяйства и туризма.-0-
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Беларусь и Босния и Герцеговина имеют возможности для развития экономического сотрудничества - Иванич
На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Боснии и Герцеговине, регионе, а также двусторонние отношения.
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