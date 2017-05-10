Беларусь и Босния и Герцеговина имеют возможности для развития экономического сотрудничества - Иванич

11 мая, Сараево /БЕЛТА - FENA/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии и Словении, Боснии и Герцеговине по совместительству Александром Хайновским.

На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Боснии и Герцеговине, регионе, а также двусторонние отношения.

Стороны положительно оценили развитие отношений между двумя странами.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины отметил, что имеются значительные возможности для развития экономического сотрудничества, особенно в секторах сельского хозяйства и туризма.-0-