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Бизнес предлагает властям налоговый маневр из шести шагов

11.05.2017 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бизнес-союзы предлагают власти налоговый маневр — отмену права местных советов применять повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и земельного налога, при этом увеличив поступление в местные бюджеты косвенных налогов. Об этом заявил председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин на заседании Совета по развитию предпринимателей под руководством Петра Прокоповича.


Петр Прокопович (крайний слева) и Александр Калинин (крайний справа). 11 мая 2017 года. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

«Налоговую нагрузку сместили в сторону налогов на ресурсы и восстановление оборотных средств, дав местным советам право на повышающий коэффициент к налогу на землю и недвижимость до 2,5%», — отметил Калинин.

Он также обратил внимание на то, что предприятия стали «системно занижать стоимость активов». «в итоге мы подорвали основу для формирования фондового рынка», — подчеркнул председатель Белорусского союза предпринимателей.

Среди других предложений — разрешить субъектам хозяйствования при общей системе налогообложения применять учет выручки «по оплате». Калинин подчеркнул, что переход на уплату «по отгрузке» требует уплаты налога еще до того как за продукцию получены деньги.

Бизнес-союзы также инициируют увеличение до уровня России (почти в пять раз) критерий годовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения без НДС. Калинин отметил, что уже несколько лет в Беларуси сворачивали возможности «упрощенки», которую из-за сложности уже прозвали «извращенкой».

Среди других инициатив — восстановление ставки 2% от экспортной выручки при применении упрощенной системы налогообложения, отмена запрета применения «упрощенки» субъектам, в уставном фонде которых более 25% составляют доли юрлиц, упростить документальное оформление (при наличии только документов об оплате) закупки партий (стоимость до тысячи евро) товаров в ЕАЭС за наличные.

 
 
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Бизнес-союзы также инициируют увеличение до уровня России (почти в пять раз) критерий годовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения без НДС.

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