Предложения по совершенствования системы налогообложения планируется внести в Совмин в июне

Петр Прокопович. Фото из архива

11 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Предложения по совершенствованию системы налогообложения планируется внести на рассмотрение Совета Министров Беларуси в июне, сообщил сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства его председатель Петр Прокопович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что в начале июня Министерство финансов внесет в правительство предложения по совершенствованию применения действующей системы налогообложения. Перед советом стоит задача представить свои предложения, чтобы они были учтены при рассмотрении правительством вопросов, связанных с налогообложением", - отметил Петр Прокопович.

Он констатировал, что система налогообложения является неотъемлемой частью любой страны. "Вопрос состоит в том, как лучше ее использовать. Система должна обеспечивать бюджет в полном объеме. Доходы должны быть не ниже, чем они были, а еще выше. Но выше они могут быть не за счет повышения налогового бремени, а в первую очередь за счет повышения экономической активности", - сказал Петр Прокопович.

По его словам, главная задача - выработать налоговую систему, которая будет стимулировать привлечение инвестиций, в том числе внутренних, развитие всех отраслей экономики, предприятий вне зависимости от формы собственности.-0-