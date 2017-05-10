ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предложения по совершенствования системы налогообложения планируется внести в Совмин в июне

11.05.2017 11:51 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Предложения по совершенствования системы налогообложения планируется внести в Совмин в июне
Петр Прокопович. Фото из архива

11 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Предложения по совершенствованию системы налогообложения планируется внести на рассмотрение Совета Министров Беларуси в июне, сообщил сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства его председатель Петр Прокопович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что в начале июня Министерство финансов внесет в правительство предложения по совершенствованию применения действующей системы налогообложения. Перед советом стоит задача представить свои предложения, чтобы они были учтены при рассмотрении правительством вопросов, связанных с налогообложением", - отметил Петр Прокопович.

Он констатировал, что система налогообложения является неотъемлемой частью любой страны. "Вопрос состоит в том, как лучше ее использовать. Система должна обеспечивать бюджет в полном объеме. Доходы должны быть не ниже, чем они были, а еще выше. Но выше они могут быть не за счет повышения налогового бремени, а в первую очередь за счет повышения экономической активности", - сказал Петр Прокопович.

По его словам, главная задача - выработать налоговую систему, которая будет стимулировать привлечение инвестиций, в том числе внутренних, развитие всех отраслей экономики, предприятий вне зависимости от формы собственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Планируется, что в начале июня Министерство финансов внесет в правительство предложения по совершенствованию применения действующей системы налогообложения", -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь и Босния и Герцеговина имеют возможности для развития экономического сотрудничества - Иванич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика