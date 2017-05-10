Все юридические лица уведомлены о переходе на новые номера счетов IBAN - Нацбанк

Татьяна Сусло

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К настоящему времени все юридические лица, являющиеся клиентами белорусских банков, уведомлены об изменении их номеров счетов на международную структуру номера счета и банковского идентификационного кода - IBAN и BIC. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления регулирования безналичных расчетов Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Татьяна Сусло.

С 4 июля 2017 года белорусские банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.

"По состоянию на 1 мая все юридические лица уведомлены об изменении их номеров счетов и банковских идентификационных кодов обслуживающих их банков, - отметила Татьяна Сусло. - В целях обеспечения бесперебойности осуществления расчетов они, в свою очередь, должны представить новые реквизиты своим контрагентам как в Беларуси, так и за ее пределами, и позаботиться о представлении в банки заявлений на изменение реквизитов расчетных документов, постоянно действующих платежных поручений, заявлений на акцепт платежных требований".

В связи с изменением номеров счетов банки должны провести анализ действующих договоров и принять меры по приведению их в соответствие с законодательством. "В зависимости от того, как определено в договоре, это может быть как дополнительное соглашение, так и иной порядок", - уточнила Татьяна Сусло.

Решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году при реализации плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии" в платежную систему Беларуси на 2014-2017 годы. Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории страны и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.-0-

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