В Беларуси планируется усовершенствовать законодательство об охране и использовании недр

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларуси №164р от 10 мая создана межведомственная рабочая группа для решения проблемных вопросов, связанных с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, а также для совершенствования законодательства об охране и использовании недр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Возглавил рабочую группу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

До 15 июня рабочей группе поручено проанализировать представленные Минстройархитектуры, Минтрансом, Минэнерго, концерном "Белнефтехим", облисполкомами, Минским горисполкомом и другими заинтересованными материалы по проблемным вопросам, связанным с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, в том числе общераспространенных.

Кроме того, рабочая группа проанализирует предложения о совершенствовании законодательства об охране и использовании недр, налогового законодательства в части увеличения ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, а также предложения о направлении на природоохранные цели средств, поступающих в республиканский и местные бюджеты в виде экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, иных платежей, взимаемых в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

О выработанных по результатам анализа предложениях необходимо до 1 июля проинформировать Совет Министров.

Осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-