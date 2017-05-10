|
В Беларуси планируется усовершенствовать законодательство об охране и использовании недр
11.05.2017 12:04 — Новости Экономики | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларуси №164р от 10 мая создана межведомственная рабочая группа для решения проблемных вопросов, связанных с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, а также для совершенствования законодательства об охране и использовании недр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Возглавил рабочую группу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.
До 15 июня рабочей группе поручено проанализировать представленные Минстройархитектуры, Минтрансом, Минэнерго, концерном "Белнефтехим", облисполкомами, Минским горисполкомом и другими заинтересованными материалы по проблемным вопросам, связанным с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, в том числе общераспространенных.
Кроме того, рабочая группа проанализирует предложения о совершенствовании законодательства об охране и использовании недр, налогового законодательства в части увеличения ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, а также предложения о направлении на природоохранные цели средств, поступающих в республиканский и местные бюджеты в виде экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, иных платежей, взимаемых в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
О выработанных по результатам анализа предложениях необходимо до 1 июля проинформировать Совет Министров.
Осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возглавил рабочую группу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии