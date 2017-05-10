Предложения по совершенствования системы налогообложения планируется внести в Совмин в июне

Петр Прокопович. Фото из архива

11 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Предложения по совершенствованию системы налогообложения планируется внести на рассмотрение Совета Министров Беларуси в июне, сообщил сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства его председатель Петр Прокопович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что в начале июня Министерство финансов внесет в правительство предложения по совершенствованию применения действующей системы налогообложения. Перед советом стоит задача представить свои предложения, чтобы они были учтены при рассмотрении правительством вопросов, связанных с налогообложением", - отметил Петр Прокопович.

Он констатировал, что система налогообложения является неотъемлемой частью любой страны. "Вопрос состоит в том, как лучше ее использовать. Система должна обеспечивать бюджет в полном объеме. Доходы должны быть не ниже, чем они были, а еще выше. Но выше они могут быть не за счет повышения налогового бремени, а в первую очередь за счет повышения экономической активности", - сказал Петр Прокопович.

По его словам, главная задача - выработать налоговую систему, которая будет стимулировать привлечение инвестиций, в том числе внутренних, развитие всех отраслей экономики, предприятий вне зависимости от формы собственности.

Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин озвучил предложения бизнеса по совершенствованию налоговой системы. Так, предлагается отменить право местных советов применять повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и земельного налога, при этом увеличив поступления в бюджет косвенных налогов.

Кроме того, предприниматели предлагают разрешить субъектам хозяйствования при общей системе налогообложения применять учет выручки "по оплате", увеличить в 2018 году критерий годовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения без НДС не менее чем до российского уровня, где с 1 января 2018 года он составит 150 млн российских рублей.

Также предложено отменить запрет применять упрощенную систему налогообложения субъектам хозяйствования, в уставном фонде которых более 25% составляют доли юридических лиц, упростить документальное оформление (при наличии только документов об оплате) закупки партий стоимостью до 1 тыс. евро товаров, комплектующих, сырья в странах ЕАЭС за наличный расчет.-0-