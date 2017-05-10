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Беларусь и Пакистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество и подготовку предстоящих визитов

11.05.2017 12:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Пакистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество и подготовку предстоящих визитов
Фото МИД

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество и подготовку предстоящих визитов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В Минске 11 мая состоялся третий раунд белорусско-пакистанских консультаций между Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством иностранных дел Исламской Республики Пакистан. Белорусскую делегацию на консультациях возглавил замминистра иностранных дел Валентин Рыбаков, пакистанскую - замминистра иностранных дел Захир Аслам Джанджуа.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-пакистанского взаимодействия, включая сотрудничество сторон в политической и торгово-экономической сферах, а также в рамках международных организациях.

Особое внимание на белорусско-пакистанских консультациях уделено подготовке предстоящих визитов на различных уровнях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскую делегацию на консультациях возглавил замминистра иностранных дел Валентин Рыбаков, пакистанскую - замминистра иностранных дел Захир Аслам Джанджуа.

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