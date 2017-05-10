Президент о конкуренции МАЗа и КаМАЗа: Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко

Белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать на своем рынке по-партнерски. Соответствующие заявления президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым.

«Давайте конкурировать искренне, честно. Если мы производим комбайны в Гомеле и „Ростсельмаш“ производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо, — сказал президент. — Если „Ростсельмаш“ не видит возможности договориться, что нам остается делать… Конкурировать не только на наших рынках, но и за их пределами. К чему это приведет… Возьмите МАЗ и КамАЗ . Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела эта конкуренция. Я уже не говорю о зарубежье».

«Поэтому мы за то, чтобы по-партнерски себя вести, договариваться. Мы можем договориться, и мы к этому готовы», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь имеет возможность поставок в Ростовскую область различной сельхозтехники, в том числе развивать сборочные производства автотракторной техники.

Как было отмечено на встрече, между профильными ведомствами Беларуси и России существует договоренность, что до 5 июня должна быть представлена программа совместной кооперации предприятий «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш».

«Да, надо в этом направлении двигаться. Чего воевать друг с другом? Рынок огромный. И нам надо свое не потерять», — сказал Александр Лукашенко.

Беларусь готова обсуждать возобновление сотрудничества в калийной сфере

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время подобное сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить. «Давайте, я не против, — сказал президент. — Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете».

«Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Александр Лукашенко в начале марта этого года заявил о готовности Беларуси сотрудничать с «Уралкалием», но при соблюдении интересов страны. Представители российской стороны уже не в первый раз обращаются с просьбой возобновить взаимодействие с «Беларуськалием» по производству и продаже удобрений. «Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100% . Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными», — сказал президент.

Напомним, калийный конфликт между партнерами, работавшими вместе с 2005 года, разгорелся в 2013-м году, при предыдущем владельце «Уралкалия» Сулеймане Керимове. В июле 2013 года «Уралкалий» объявил о прекращении работы через совместную Белорусскую калийную компанию. В результате конфликта между Москвой и Минском случился обвал котировок мировых производителей калия почти на $ 20 млрд, цены на сырье упали с $ 400 до $ 300 за тонну. Экс-гендиректор «Уралкалия» был задержан в Минске и провел несколько месяцев в тюрьме. Впрочем, российское правосудие в итоге отказалось от претензий к Баумгертнеру, его уголовное дело закрыто.