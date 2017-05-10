Лукашенко: если РФ не нужны наши продукты, честно скажите об этом

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему так остро отреагировал на ограничения с поставками в РФ белорусского продовольствия.



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В четверг глава государства встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Когда вы слышите мою резкую реакцию в этом плане, это не потому, как некоторые писаки в Москве пишут, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить", – заявил президент. Его слова приводит БелТА .

По словам главы государства, если в России не нужны определенные объемы белорусской продукции, российские партнеры должны об этом прямо сказать. Тогда Беларусь перенаправит эти объемы на другие рынки.

Вместе с тем, считает Лукашенко, на российском рынке все же присутствует нужда в белорусских продуктах питания.

"Ну, тогда не мешайте торговать. А если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать. Потому что у нас свободный рынок. Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику", – сказал президент.

Он подчеркнул, что иногда между Минском и Москвой возникают проблемы в этой сфере, но они создавались искусственно. Лукашенко также напомнил, что во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге договорился с ним "по-мужски: давайте все-таки на эту проблему посмотрим под углом зрения Александра Сурикова (посол России в Беларуси – Sputnik)".

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"А он правильно говорит: если мы хотим что-то тут преодолеть, давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу. И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда", – сказал Лукашенко.



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Он также отметил, что недавно в Беларуси побывали с инспекторской проверкой специалисты Россельхознадзора.

"Пока такой драки нет. Приезжали специалисты из России. От того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях. Вы даже если в Европе поедете на подобные предприятия – половину таких найдете. Остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензий не надо предъявлять. И вы должны понимать, почему я в том числе так остро на это реагирую", – сказал Лукашенко.

"Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания, мы тогда по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком", – добавил он.