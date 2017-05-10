ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: если РФ не нужны наши продукты, честно скажите об этом

11.05.2017 12:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему так остро отреагировал на ограничения с поставками в РФ белорусского продовольствия.

Лукашенко: если РФ не нужны наши продукты, честно скажите об этом
© Sputnik Игорь Зарембо
Запреты на поставки в РФ введены только для 5% предприятий РБ

В четверг глава государства встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Когда вы слышите мою резкую реакцию в этом плане, это не потому, как некоторые писаки в Москве пишут, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить", – заявил президент. Его слова приводит БелТА.

По словам главы государства, если в России не нужны определенные объемы белорусской продукции, российские партнеры должны об этом прямо сказать. Тогда Беларусь перенаправит эти объемы на другие рынки.

Вместе с тем, считает Лукашенко, на российском рынке все же присутствует нужда в белорусских продуктах питания.

"Ну, тогда не мешайте торговать. А если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать. Потому что у нас свободный рынок. Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику", – сказал президент.

Он подчеркнул, что иногда между Минском и Москвой возникают проблемы в этой сфере, но они создавались искусственно. Лукашенко также напомнил, что во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге договорился с ним "по-мужски: давайте все-таки на эту проблему посмотрим под углом зрения Александра Сурикова (посол России в Беларуси – Sputnik)".

(1:13 / 7.79Mb / просмотров видео: 1)
Sputnik/Сергей Пушкин, Михаил Луханин
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о введении общей валюты

"А он правильно говорит: если мы хотим что-то тут преодолеть, давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу. И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда", – сказал Лукашенко.

Лукашенко: если РФ не нужны наши продукты, честно скажите об этом
© Sputnik Наталья Селиверстова
Россельхознадзор: окрашенное зеленкой мясо Беларусь должна уничтожить

Он также отметил, что недавно в Беларуси побывали с инспекторской проверкой специалисты Россельхознадзора.

"Пока такой драки нет. Приезжали специалисты из России. От того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях. Вы даже если в Европе поедете на подобные предприятия – половину таких найдете. Остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензий не надо предъявлять. И вы должны понимать, почему я в том числе так остро на это реагирую", – сказал Лукашенко.

"Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания, мы тогда по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком", – добавил он.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси слишком дорого досталась современная перерабатывающая промышленность. Если у России есть потребность в белорусском продовольствии, надо быть готовыми к...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент о конкуренции МАЗа и КаМАЗа: Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика