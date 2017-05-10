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Лукашенко: рынок России и Беларуси огромный, и чего воевать?

11.05.2017 13:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Совместная программа кооперации "Гомсельмаша" и "Ростсельмаша" должна быть представлена до 5 июня, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым.

"Да, надо в этом направлении двигаться. Чего воевать друг с другом? Рынок огромный. И нам надо свое не потерять", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси считает, что конкуренция на рынке Беларуси и России вредит предприятиям двух стран. "Давайте конкурировать искренне, честно. Если мы производим комбайны в Гомеле и "Ростсельмаш" производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо. Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, что нам остается делать… Конкурировать не только на наших рынках, но и за их пределами. К чему это приведет… Возьмите МАЗ и КамАЗ. Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко. Вот, к чему привела эта конкуренция", — сказал он.

Лукашенко предложил вести себя "по-партнерски". По его словам, Беларусь имеет возможность поставок в Ростовскую область различной сельхозтехники, в том числе развивать сборочные производства автотракторной техники.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Лукашенко предлагает России договариваться и быть партнерами, а не конкурентами на общем рынке.

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