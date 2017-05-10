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Лукашенко: мы готовы вести бизнес с Уралкалием только "по-человечески"

11.05.2017 12:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Беларусь готова обсуждать с Россией вопрос возобновления сотрудничества в калийной сфере, но условия должны быть честными и приемлемыми для белорусской стороны, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко: мы готовы вести бизнес с Уралкалием только "по-человечески"
© Sputnik / Виктор Толочко
Завершено расследование "калийного дела" времен скандала с Уралкалием

В начале марта Лукашенко сообщил о готовности Беларуси восстановить отношения с ОАО "Уралкалий", но только при условии, что белорусские интересы будут защищены "уже на 200%, а не на 100%". При этом работа совместного трейдера "Уралкалия" и "Беларуськалия" должна осуществляться на территории Беларуси и быть полностью подконтрольна белорусским властям. "Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными", — сказал тогда белорусский президент.

"Давайте, я не против. Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете", — сказал Лукашенко, встречаясь в четверг в Минске с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Его слова приводит БелТА.

Александр Лукашенко напомнил, что сейчас в адрес Минска поступают предложения возобновить сотрудничество двух калийных предприятий.

"Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно", — подчеркнул белорусский президент.

Как ранее сообщал Sputnik, в июле 2013 года "Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке. Позднее, уже в 2015 году, президент рассказал, что "Уралкалий" обращался с предложением о восстановлении партнерства, но компромисс не был найден.

В октябре 2016 года основной акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин заявил, что пока переговоры с Минском о восстановлении калийного альянса находятся "в спящей фазе". В то же время он отметил, что в последние два года прилагает массу усилий для поиска компромисса, но все упирается в несговорчивых белорусских чиновников.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом президент просит не выставлять Минску условия, которые невозможно выполнить. Сотрудничество возможно только на честной основе.

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