Прокопович: Если у России с налогообложением лучше, давайте не стесняться и брать один к одному

Беларуси необходимо учитывать интеграцию и движению к единому рынку со странами ЕАЭС, в первую очередь, с Россией, и максимально приближать свои условия хозяйствования к странам Союза, заявил глава Совета по развитию предпринимательства Петр Прокопович на очередном заседании Совета, где рассматривались предложения бизнеса по упрощению налогового законодательства .

«Надо не стесняться, и если у них условия лучше, брать их один к одному», - сказал Прокопович, отвечая на аргументы о том, что белорусский бизнес, в первую очередь, малый, все активнее перемещается в Смоленскую область.

«Важна защита внутреннего рынка. Сегодня у нас главная проблема экономической стабильности то, что мы завозим импортных товаров намного больше, чем получаем валюты от экспорта. И заканчивается это необходимостью многократных девальваций. А сейчас больше половины завозимых импортных товаров – это то, что мы могли бы производить сами или даже уже производим. Возьмите для примера легпром – пол-Союза обеспечивали. А сейчас себя не можем обеспечить», - отметил Прокопович. Он подчеркнул, что причиной такой ситуации во многом является проблемы с налогообложением, не стимулирующим производителя.

Глава Совета по развитию предпринимательства также отметил, что кроме оперативного совершенствования действующей налоговой системы необходимо решать вопросы кардинальные, для чего необходимо создание рабочей группы высокого уровня с участием общественных организаций. Ей предстоит оценить налоговую базу и налоговую нагрузку в Беларуси и в ЕАЭС, и подготовить предложения по реформированию.

В итоге система должна быть упрощена, не должно оставаться налоговых вопросов, регулируемых подзаконными актами. «Должен действовать один закон, и ничего больше, никаких инструкций и подзаконных актов», - резюмировал Прокопович.