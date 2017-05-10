ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокопович: Если у России с налогообложением лучше, давайте не стесняться и брать один к одному

11.05.2017 13:34 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларуси необходимо учитывать интеграцию и движению к единому рынку со странами ЕАЭС, в первую очередь, с Россией, и максимально приближать свои условия хозяйствования к странам Союза, заявил глава Совета по развитию предпринимательства Петр Прокопович на очередном заседании Совета, где рассматривались предложения бизнеса по упрощению налогового законодательства.

«Надо не стесняться, и если у них условия лучше, брать их один к одному», - сказал Прокопович, отвечая на аргументы о том, что белорусский бизнес, в первую очередь, малый, все активнее перемещается в Смоленскую область.

«Важна защита внутреннего рынка. Сегодня у нас главная проблема экономической стабильности то, что мы завозим импортных товаров намного больше, чем получаем валюты от экспорта. И заканчивается это необходимостью многократных девальваций. А сейчас больше половины завозимых импортных товаров – это то, что мы могли бы производить сами или даже уже производим. Возьмите для примера легпром – пол-Союза обеспечивали. А сейчас себя не можем обеспечить», - отметил Прокопович. Он подчеркнул, что причиной такой ситуации во многом является проблемы с налогообложением, не стимулирующим производителя.

Глава Совета по развитию предпринимательства также отметил, что кроме оперативного совершенствования действующей налоговой системы необходимо решать вопросы кардинальные, для чего необходимо создание рабочей группы высокого уровня с участием общественных организаций. Ей предстоит оценить налоговую базу и налоговую нагрузку в Беларуси и в ЕАЭС, и подготовить предложения по реформированию.

В итоге система должна быть упрощена, не должно оставаться налоговых вопросов, регулируемых подзаконными актами. «Должен действовать один закон, и ничего больше, никаких инструкций и подзаконных актов», - резюмировал Прокопович.      

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Надо не стесняться, и если у них условия лучше, брать их один к одному", - сказал Прокопович, отвечая на аргументы о том, что белорусский бизнес, в первую очередь,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: рынок России и Беларуси огромный, и чего воевать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика