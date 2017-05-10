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Нацбанк Беларуси реализовал облигации на $75 млн

11.05.2017 13:48 — Новости Экономики | БелТА  
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Нацбанк Беларуси реализовал облигации на млн
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси реализовал облигации в иностранной валюте на $75 млн, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Аукцион по первичному размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, состоялся 11 мая в форме аукциона процентных ставок на срок 365 дней. К нему были допущены заявки, содержащие 37 предложений от 16 участников со ставками от 5,2% до 5,9% годовых на общую сумму $204,52 млн. Принято решение установить фактический объем размещения в $75 млн, средневзвешенная ставка составила 5,3% годовых, удовлетворено 14 предложений от девяти участников.

Следующий аукцион по размещению валютных облигаций пройдет 25 мая. Планируемый объем операций - $75 млн.

Как сообщалось, Нацбанк планирует во втором квартале разместить облигации в иностранной валюте на $450 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следующий аукцион по размещению валютных облигаций пройдет 25 мая. Планируемый объем операций - $75 млн.

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