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На новом светлогорском заводе китайский кабель будет "частично заменен"

11.05.2017 14:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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В правительстве принято решение заменить часть кабельной продукции на новом заводе по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦKK). Об этом TUT.BY сообщил зампредседателя Госкомитета по стандартизации — директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.


Фото: официальный сайт организаци

«Все проблемные вопросы решены. К 1 ноября 2017 года завод будет работать», — сказал Малашенко.

По его словам, на правительственном уровне принято решение о том, что кабели будут «частично заменены». Он не стал конкретизировать количественные параметры данной операции.

На минувшей неделе мы сообщали, что межведомственная рабочая группа определяет целесообразность использования смонтированной кабельной продукции на новом светлогорском заводе. В состав рабочей группы вошли руководители Минстройархитектуры, Госстандарта, Минэнерго, МЧС, концерна «Беллесбумпром».

По мнению ряда надзорных госструктур, кабель, который проложил китайский генподрядчик САМСЕ, не соответствует требованиям безопасности для химических производств. Пикантность ситуации еще и в том, что несмотря на то, что не было одобрения Госстандарта на его монтаж, строительные работы велись. Теперь этот кабель предлагают демонтировать и уложить новый.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализуется по белорусско-китайскому инвестиционному договору общей стоимостью более 850 млн долларов. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Для реализации проекта Беларусь в 2012 году привлекла кредит Эксимбанка Китая в размере 654,16 млн долларов. Сообщалось, что банком-агентом по обслуживанию кредита определен Беларусбанк, ему предоставлена гарантия правительства в погашении китайского кредита.

Поставщиком оборудования выступает австрийская группа компаний Andritz. Мощность производства составит примерно 400 тыс. т, из которых 75% планируется экспортировать. После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной продукции в ОАО вырастет примерно в пять раз. Дополнительно создадут 500 рабочих мест. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет использована белорусская древесина, а также отходы ее переработки. Ежегодно на заводе будет перерабатываться химическим способом 2,5 млн кубометров древесины.

Новый завод планировали запустить еще в конце 2015 года.

 
 
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На минувшей неделе мы сообщали, что межведомственная рабочая группа определяет целесообразность использования смонтированной кабельной продукции на новом...

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