Третья площадка в Европе: в Витебске заработал завод международного холдинга Modern-Expo Group

В Витебске официально запустили завод по производству торгового оборудования международного холдинга «Модерн-Экспо». Как отметил присутствовавший на мероприятии посол Польши в Беларуси Конрад Павлик, это проект с самой большой суммой польских инвестиций на Витебщине.

«Успех „Модерн-Экспо“ на этой площадке станет примером и для других польских инвесторов. Конечно, задача посольства — показывать такие успехи, содействовать таким проектам, развивать сотрудничество. Инвестиции — это не только новое производство, трансфер технологий, новые рабочие места. Это еще и наращивание экспорта. „Модерн-Экспо“ является самым крупным производителем торгового оборудования в Центральной и Восточной Европе. И продукция, производимая в Витебске, пойдет не только на внутренний рынок, но и на экспорт в страны Таможенного союза и Европы», — подчеркнул Конрад Павлик.

Официальный запуск нового завода в Витебске состоялся сегодня с участием учредителей и директоров Modern-Expo Group, руководства Витебской области и города, представителей иностранных делегаций, посольств, предприятий — участников VI Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который сегодня начал свою работу в Витебске. Открытие предприятия с иностранными инвестициями, экскурсия по производству наглядно продемонстрировали потенциал региона для вложения капитала, технологий в создание и развитие бизнеса.

На новом производстве создано более 200 рабочих мест. И это не предел, поскольку в планах инвестора — второй и третий пусковые комплексы для освоения всей территории выкупленных неиспользуемых помещений ОАО «Витязь». Здесь установлен ряд уникальных для Беларуси станков и прочего оборудования — автоматизация процесса достигает 80%. Компания является резидентом свободной экономической зоны «Витебск». В строительство, ремонт и оборудование уже инвестировано более $ 8 млн.

Modern-Expo Group — международный холдинг, один из лидеров в Европе по производству и поставкам торгового оборудования. Витебский завод стал третьей производственной площадкой, все они расположены в Восточной Европе. Компания работает на рынке 23 года. Персонал составляет более 3 тыс. человек, офисы расположены в Украине, России, Беларуси, Польше, Германии, Франции, Великобритании, ОАЭ. География поставок холдинга — свыше 60 стран. Среди клиентов «Модерн-Экспо» такие компании, как Carrefour, Auchan, Metro, Real, MacDonalds, Intermarche, Leclerc, Zabka, AlSafeer, British American Tobacco, Hills, «Газпромнефть», X5 Retail Group, «Лента», «Магнит», «Евроопт», «Корона», ОМА, «Виталюр», «Буслик», «Соседи», «Домашний» и др.