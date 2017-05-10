Переходный период для внедрения в безналичных расчетах номеров счетов IBAN может быть установлен в Беларуси

Во время онлайн-конференции

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси может быть установлен переходный период для внедрения в безналичных расчетах номеров счетов IBAN. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления регулирования безналичных расчетов Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Татьяна Сусло.

"Подготовлен проект постановления правления Национального банка, предусматривающий, что денежные средства по международным банковским переводам, поступившие клиентам в период с 4 июля до 31 декабря 2017 года включительно для зачисления на старые номера счетов (действовавшие до 4 июля 2017 года), будут зачисляться на новые номера счетов бенефициаров. То же касается переводов в пользу физических лиц по спискам (заработная плата, пенсии, пособия и др.). С 4 июля по 30 сентября 2017 года включительно денежные средства, поступающие для зачисления на старые номера счетов, будут зачисляться банками на новые номера счетов IBAN", - отметила Татьяна Сусло.

Вместе с тем она подчеркнула, что в отношении зарплат, пенсий и других переводов в пользу физических лиц, осуществляемых по спискам, с 4 июля желательно указывать в списках новые счета получателей в формате IBAN. "Это обеспечит своевременность зачисления денежных средств на счета физических лиц", - пояснила Татьяна Сусло.

Начальник управления также обратила внимание, что разовые платежи в белорусских рублях в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка (АС МБР) с 4 июля будут осуществляться только с номерами счетов IBAN. "Чтобы сделать разовый перевод в белорусских рублях из одного банка в другой, в платежном поручении необходимо указывать номер счета плательщика и номер счета бенефициара в формате IBAN", - уточнила она.

Как сообщалось, с 4 июля 2017 года Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022. IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении.-0-

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