ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков: "Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству

11.05.2017 15:27 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Кобяков: "Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству
Андрей Кобяков. Фото из архива

11 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. "Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что нам нужно все-таки окончательно договориться и прекратить в некоторых элементах нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Мы в состоянии сесть за общий стол переговоров, договориться, кто что делает, у кого что лучше всего получается, дополнять друг друга, где-то, может быть, и конкурировать разумно, потому что должен выигрывать потребитель продукции. Но в общем мы должны перейти к тренду сотрудничества, а не чрезвычайно соревновательного мотива во взаимоотношениях", - отметил Андрей Кобяков.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Думаю, что нам нужно все-таки окончательно договориться и прекратить в некоторых элементах нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Мы в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Более 200 научно-технических разработок будет представлено на Белорусском промышленном форуме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика