Андрей Кобяков. Фото из архива

11 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. "Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что нам нужно все-таки окончательно договориться и прекратить в некоторых элементах нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Мы в состоянии сесть за общий стол переговоров, договориться, кто что делает, у кого что лучше всего получается, дополнять друг друга, где-то, может быть, и конкурировать разумно, потому что должен выигрывать потребитель продукции. Но в общем мы должны перейти к тренду сотрудничества, а не чрезвычайно соревновательного мотива во взаимоотношениях", - отметил Андрей Кобяков.

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