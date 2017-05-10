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Кобяков: "Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству
11.05.2017 15:27 — Новости Экономики | БелТА
Андрей Кобяков. Фото из архива
11 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. "Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Думаю, что нам нужно все-таки окончательно договориться и прекратить в некоторых элементах нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Мы в состоянии сесть за общий стол переговоров, договориться, кто что делает, у кого что лучше всего получается, дополнять друг друга, где-то, может быть, и конкурировать разумно, потому что должен выигрывать потребитель продукции. Но в общем мы должны перейти к тренду сотрудничества, а не чрезвычайно соревновательного мотива во взаимоотношениях", - отметил Андрей Кобяков.
/Будет дополнено/.-0-
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"Думаю, что нам нужно все-таки окончательно договориться и прекратить в некоторых элементах нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Мы в...
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